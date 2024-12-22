Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.0 комментариев
Премьер Грузии не исключил многолетнее тюремное заключение для президента Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку в случае нарушения УК страны, заявил на брифинге в воскресенье премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «если в нарушение Конституции и полномочий она объявит о назначении внеочередных выборов в парламент либо откажется покидать резиденцию по истечению срока 29 декабря, то ей грозит многолетнее заключение».
Зурабишвили вечером в воскресенье на митинге в Тбилиси намерена сделать заявления о выходе из политического кризиса из-за непризнания оппозицией итогов выборов в парламент 26 октября, она уже отметила, что нужны новые выборы. Однако новые выборы по законам Грузии назначаются в лишь том случае, если ЦИК или Конституционный суд не признают законность состоявшихся либо парламент не объявляет вотум доверия правительства, чего в стране не происходит.
«У Зурабишвили и радикальной оппозиции тяжелый эмоциональный фон, они в истерике», – сказал премьер-министр Ираклий Кобхидзе.
По его словам, также «преступлением по УК Грузии будет отказ покинуть резиденцию».
«Надеюсь, у нее хватит разума и нам не придется отправлять 72-летнюю женщину за решетку», – заявил премьер-министр Грузии.