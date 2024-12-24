ВМС США: Американский крейсер чуть не сбил второй F/A-18 над Красным морем

Крейсер USS Gettysburg едва не сбил второй F/A-18 после инцидента с первым истребителем

Tекст: Евгения Караваева

Крейсер ВМС США USS Gettysburg, совершивший ошибочный запуск ракеты по американскому истребителю F/A-18, едва не сбил второй самолет той же модели в районе Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

По данным источников, второй истребитель летел в нескольких километрах позади сбитого самолета, когда с крейсера была выпущена ракета, нацеленная на него. Экипажу удалось избежать попадания, совершив маневры уклонения.

Телеканал Fox News передает слова источника, что крейсер почти сбил два самолета дружественным огнем, что вызывает возмущение среди пилотов ВМС США. Они выражают недовольство низким уровнем подготовки экипажа USS Gettysburg.

Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Согласно данным Центрального командования Вооруженных сил США, крейсер USS Gettysburg, входящий в авианосную ударную группу USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь по F/A-18, который взлетал с палубы авианосца. Оба пилота спасены; один из них получил незначительные травмы.

Хуситы в свою очередь заявили, что истребитель был сбит в результате их атаки на авианосную группу. Это заявление идет вразрез с утверждениями США, что истребитель был сбит дружественным огнем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем. Позже в этот день, 22 декабря, представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что хуситы отразили воздушное нападение США и Британии, атаковав авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море и сбив истребитель F/A-18.