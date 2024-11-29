Путин подписал закон о налогах на цифровую валюту

Путин утвердил закон о налогообложении майнинга и сделок с криптовалютой

Tекст: Александра Юдина

Глава государства подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты, передает ТАСС.

Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом и, в частности, регулируется в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Закон освобождает майнинг и продажу цифровой валюты от НДС и налогов на услуги, связанные с операциями в рамках этого режима.

Операторы майнинговой инфраструктуры обязаны сообщать налоговым органам о пользователях их услуг для эмиссии криптовалюты, иначе им грозит штраф в 40 тыс. рублей.

Доходы от майнинга будут облагаться налогами как доходы в натуральной форме по прогрессивной шкале, а доходы от сделок с криптовалютой – по двухступенчатой шкале НДФЛ.

С 2025 года налог на прибыль от майнинга будет взиматься по стандартной ставке 25%. Закон запрещает организациям и ИП, занимающимся майнингом и продажей криптовалюты, применять упрощенные налоговые режимы.

Закон вступает в силу со дня опубликования, с исключениями для некоторых положений.

Ранее правительство утвердило новые правила, согласно которым майнеры обязаны предоставлять данные о полученной криптовалюте и адресах в ФНС, а также соблюдать условия электропотребления.

Напомним, майнинг в некоторых регионах России будет запрещен из-за дефицита электроэнергии, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак, отметив, что ограничения коснутся Дальнего Востока и юго-запада Сибири.