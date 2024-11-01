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Майнеров обязали раскрывать свои доходы в криптовалюте
Кабмин обязал майнеров отчитываться в ФНС о полученной криптовалюте
Правительство России утвердило новые правила, согласно которым майнеры обязаны предоставлять данные о полученной криптовалюте и адресах в ФНС, а также соблюдать условия электропотребления.
Правительство РФ утвердило постановление, обязывающее майнеров предоставлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные об объеме полученной криптовалюты и адресах-идентификаторах, на которые она была зачислена, сообщает ТАСС. Этот шаг направлен на усиление контроля за криптовалютными операциями и повышает прозрачность в сфере майнинга.
Согласно документу, будут созданы реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. Эти реестры будут доступны органам государственной власти, судам, Центральному банку, а также операторам электроэнергетических систем России. При обнаружении недостоверных сведений или нарушений, таких как несоблюдение «антиотмывочного» закона или режима потребления электроэнергии, майнеры будут исключены из реестра.
Адреса-идентификаторы, используемые майнерами, могут быть предоставлены федеральным органам исполнительной власти, прокуратуре, дознанию и следствию. Это позволяет правоохранительным органам получать необходимые данные для расследования в случае необходимости.
Операторы майнинговой инфраструктуры также обязаны обеспечить бесперебойное предоставление услуг и защиту данных. Они должны создать службы внутреннего контроля и управления рисками, чтобы гарантировать надежность электроснабжения и безопасность обработки информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровой валюты, который наделяет правительство правом запрещать майнинг в регионах и передает ведение реестра майнеров ФНС.
Майнинг в некоторых регионах России будет запрещен из-за дефицита электроэнергии, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак, отметив, что ограничения коснутся Дальнего Востока и юго-запада Сибири. Ранее он резко осудил незаконные майнинговые фермы, назвав их пятном позора для индустрии, и указал на необходимость регулирования для защиты интересов бизнеса и государства.