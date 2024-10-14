Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.5 комментариев
Замглавы Минэнерго назвал нелегальные майнинг-фермы позором
Замглавы Минэнерго Грабчак назвал нелегальные майнинг-фермы позором отрасли
Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак резко осудил незаконные майнинговые фермы, назвав их пятном позора для индустрии, и указал на необходимость регулирования для защиты интересов бизнеса и государства.
Грабчак охарактеризовал подобные фермы как «пятно позора» и призвал к созданию нормативной базы для регулирования майнинга, чтобы учесть интересы всех участников, включая бизнес и государство, передает ТАСС.
Он отметил, что такие фермы, как те, что существуют в республиках Северо-Кавказского федерального округа, не только не платят за электроэнергию, но и воруют ее, что наносит ущерб энергосистемам. В качестве примера он привел подземные фермы, которые в недавнем прошлом вызывали беспокойство энергетиков, и мобильные установки, где криптовалюту добывают в прицепах автомобилей.
Грабчак подчеркнул необходимость в регулировании этой деятельности, чтобы она стала выгодной для всех: «Это пятно позора на благом деле, от него нужно избавляться. Регулирование должно стать стратегией win-win», – указал он.
Напомним, в некоторых районах Дагестана владельцы майнинг-ферм начали размещать аппараты для незаконной добычи криптовалюты под землей.
В августе Государственная дума приняла законопроект о легализации майнинга криптовалют в России, а президент Владимир Путин подписал закон, который ввел в правовой оборот новые термины, такие как майнинг цифровой валюты и майнинг-пул.