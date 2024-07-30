Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».10 комментариев
Госдума легализовала майнинг криптовалют
Госдума легализовала майнинг криптовалют в России
Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о легализации в России майнинга криптовалют.
Новый закон, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, устанавливает четкие правила для майнинга, передает ТАСС.
Согласно закону, право на майнинг получат только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. При этом физические лица также смогут заниматься майнингом при условии соблюдения установленных правительством лимитов энергопотребления без включения в реестр.
Конкретные требования к деятельности майнеров будет определять кабмин совместно с Банком России. Контролировать их соблюдение станет Минцифры.
Ранее в России предложили перерабатывать навоз для майнинга криптовалют.