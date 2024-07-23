Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.2 комментария
В России предложили перерабатывать навоз для майнинга криптовалют
В майнинге криптовалют может быть использована переработка органических отходов, таких как навоз, чтобы генерировать электричество, сообщили в пресс-службе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).
При переработке отходов методом пиролиза (сжигания) образуется газ, который можно преобразовать в электричество, значительная часть такой энергии не приносит пользу, ее и можно расходовать на майнинговые фермы, говорится в работе Лаборатории исследований проблем устойчивого развития ИПЭИ Президентской академии, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РАНХиГС.
По мнению автора исследования Соднома Будатарова, доход от криптовалют окупит затраты на оборудование и позволит проводить инвестиции в цифровые финансовые активы.
Он отметил, что криптовалюты можно использовать для платежа во внешнеторговых операциях, особенно в условиях санкций.
Согласно предварительным расчетам, комплекс, перерабатывающий 600 тонн навоза в сутки, позволит генерировать 9,8 млн кубометров биогаза в год. При использовании газа для производства электричества и тепла удастся получить 2470,5 кВт электрической мощности и 2711,5 кВт тепловой мощности.
В РАНХиГС предложили дополнить рассматриваемый в Госдуме проект о майнинге положениями, которые легализуют деятельность предприятий по добыче криптовалют на основе электричества, получаемого при переработке органических отходов.