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Зурабишвили пригрозила свергнуть «Грузинскую мечту»
Президент Грузии Зурабишвили пригрозила свергнуть режим из-за отказа в новых выборах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости новых парламентских выборов до 29 декабря, угрожая правящей партии «Грузинская мечта» возможным «свержением режима».
Зурабишвили предупредила о возможном «свержении режима», если правящая партия «Грузинская мечта» не договорится с оппозицией о новых парламентских выборах, передает «Коммерсантъ».
Видеообращение главы государства было опубликовано на местном портале Interpressnews.
По мнению Зурабишвили, легитимные способы предотвращения кризиса уже исчерпаны. Она подчеркнула, что судебные органы не смогли решить вопрос из-за несовершенства правовой системы, а Конституционный суд не рассмотрел иск о победе «Грузинской мечты», создав «антиконституционную ситуацию».
Президент Грузии считает, что единственным выходом из кризиса являются новые выборы, которые должны пройти до 29 декабря. Она отметила, что это требование не только народа и оппозиции, но и ее личное.
«Режим рушится сам по себе, никто в этом не участвует. Это вина тех, кто у власти, потому что вовремя не опомнились», – заявила она.
Стоит отметить, что Зурабишвили не признала итогов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. 14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победу одержал бывший футболист Михаил Кавелашвили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку в случае нарушения УК страны.
Грузинский политолог Гиа Абашидзе отметил, что постыдное поведение президента Зурабишвили свидетельствует о ее полной деградации и открывает путь в психиатрическую клинику.
Между тем президент Польши Анджей Дуда предложил провести повторные парламентские выборы в Грузии как решение политического кризиса в стране.