Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.25 комментариев
Политолог предсказал перевод Зурабишвили в психиатрическую клинику
Политолог предсказал перевод президента Грузии Зурабишвили в психиатрическую клинику
Постыдное поведение президента Саломе Зурабишвили свидетельствует о ее полной деградации и открывает путь в писихиатрическую клинику, заявил грузинский политолог Гиа Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В соцсетях он прокомментировал прозвучавшее в субботу требование Зурабишвили провести новые выборы в парламент и готовность обсудить это с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.
«Зурабишвили под занавес своего срока в полном бреду. Это обсессия», – считает он.
«Чтобы не произошло так, что ее из дворца по истечению срока (29 декабря) пришлось бы выводить группе психиатров», – отметил Гиа Абашидзе.
«Все потому, что западные патроны Зурабишвили и местные оппозиционеры убедили ее в «тотальной фальсификации» выборов. Деградация президента видна невооруженным глазом», – написал политолог.
Ранее Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую.
После выборов она заявила, что «Никто никого не выбирал. Ничего не произошло».
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понизил статус президента Саломе Зурабишвили до уровня президентов Абхазии и Южной Осетии.