Политолог предсказал перевод Зурабишвили в психиатрическую клинику

Политолог предсказал перевод президента Грузии Зурабишвили в психиатрическую клинику

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В соцсетях он прокомментировал прозвучавшее в субботу требование Зурабишвили провести новые выборы в парламент и готовность обсудить это с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

«Зурабишвили под занавес своего срока в полном бреду. Это обсессия», – считает он.

«Чтобы не произошло так, что ее из дворца по истечению срока (29 декабря) пришлось бы выводить группе психиатров», – отметил Гиа Абашидзе.

«Все потому, что западные патроны Зурабишвили и местные оппозиционеры убедили ее в «тотальной фальсификации» выборов. Деградация президента видна невооруженным глазом», – написал политолог.

Ранее Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую.

После выборов она заявила, что «Никто никого не выбирал. Ничего не произошло».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понизил статус президента Саломе Зурабишвили до уровня президентов Абхазии и Южной Осетии.