Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами

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Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
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Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России Egon Bömsch/Global Look Press
Лондон ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Об этом стало известно благодаря новой утечке документов британских правительственных структур. На Смоленской площади уже отметили «шокирующие масштабы» финансирования этой деятельности. Какие цели преследует Британия в своей политике в отношении России и что этому может противопоставить Москва? Подробности...
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Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
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Комические рекорды обнажают большую трагедию Украины

Тризуб из арбузов – один из украинских рекордов последнего времени Сергій Нікітенко/Facebook
Гигантские тризубы, флагштоки и гербы из сала и арбузов – далеко не полный список экзотических рекордов, которые регулярно фиксируются на территории Украины. Последняя такая идея – установка украинского флага на поверхности Луны. В чем заключаются десять самых нелепых украинских рекордов и почему они повод скорее для печали, чем радости? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Русские – народ железной дороги

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В своем железнодорожном качестве мы, русские, очень хороши. Железнодорожное пробуждает в нас самое лучшее. Мы в нашем железнодорожном качестве очень пунктуальны, системны и упорны. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Человечество обманывают, говоря о конце религий

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Для достижения глобальных целей европейцам недостает единства. Экономическая интеграция и права человека не смогли заменить собой культуру, идентичность, религию. Подробности...
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Новая Россия появилась в муках октября 1993 года

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Всё, что мы имеем сегодня, все достоинства и недостатки существующего в России политического режима, так или иначе стали следствием событий октября 1993 года. Подробности...
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В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами

       4 октября 2021, 20:12
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Дмитрий Александров

    Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Из Поти в трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской. Эта квартира также принадлежит Цомая.

    Ранее стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.

    В понедельник несколько сот сторонников Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави, кричали «Миша!», «Миша!» и требовали освободить «политического заключенного».

    Экс-президент заявил, что не намерен прекращать голодовку, начатую 1 октября. Он отказался от медицинской помощи.


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    Саакашвили показал новую украинскую жену
       2 октября 2021, 13:07
    Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
    Текст: Вера Басилая

    Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что его новой женой на Украине стала депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

    «Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», – заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Оно было записано до его отъезда в Грузию.

    Елизавета Ясько является народным депутатом Украины, ей 30 лет, окончила Оксфордский университет.

    До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.

    После задержания Саакашвили его новая «украинская жена» – депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    Коментарии (87)
    Опрос: «Грузинская мечта» и Каха Каладзе выиграли выборы

    2 октября 2021, 19:30

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Опрос компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди» отдал правящей «Грузинской мечте» 47,6% на местных выборах, а саакашвилевскому «Единому национальному движению» 27,1%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По этому опросу, Каха Каладзе сохранил за собой пост мэра (51,3%), а лидер оппозиции Никанор Мелия взял 34,6%.

    В правящей партии празднуют победу.

    Между тем, компания Ipsos проводила экзит-полл по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный»). По нему «Грузинская мечта» взяла 38,6%, «Национальное движение» – 33.

    По этим же данным, Мелия взял 40,8%, а Каладзе проиграл – 40,2. По данным оппозиционного канала, таким образом, в Тбилиси будет второй тур.

    Сам Каладзе призвал оппозиционеров смириться, «не нервничать» и дождаться подсчета ЦИК.

    Ранее премьер Грузии предсказал победу правящей партии на местных выборах.

    Коментарии (43)
    В Грузии раскрыли подробности спецоперации по задержанию Саакашвили
       2 октября 2021, 09:18
    Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Спецоперация по задержанию Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, определенные структуры знали о его местонахождении, но не все политики были в курсе, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава.

    «Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», – приводит РИА «Новости» слова спикера.

    По его словам, определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе.

    «Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», – заявил Кучава.

    По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», – заявил Кобахидзе.

     

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – заявил он.

    Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.

    Коментарии (34)
    Соловьева позабавила конспирологическая версия западных СМИ о Саакашвили в Грузии
       2 октября 2021, 13:09
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал в соцсетях на сообщения западных СМИ о том, что Саакашвили – якобы «агент Кремля» смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо».

    «Западные СМИ считают, что Саакашвили «агент Путина» посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – написал Соловьев в своем Telegram, сопроводив сообщение смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо».

    Так Соловьев отреагировал на публикации ведущих зарубежных СМИ после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По версии New York Times, это имело атрибуты политического театра с высокими ставками, экс-президент насмехался над правительством, передает РИА «Новости».

    Washington Post считает, что «задержание Саакашвили усугубило политический разлад в Грузии и «ввергает еще одно постсоветское государство в кризис», этот инцидент может «сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников».

    «В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Коментарии (30)
    В Грузии оценили будущие отношения с Украиной после ареста Саакашвили
       2 октября 2021, 14:30
    Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

    «Недопустимо, чтобы один человек (Саакашвили) взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», – приводит ТАСС слова Залкалиани, который добавил, что задержание Саакашвили не отразится на отношениях с Киевом.

    «Информация [о задержании Саакашвили], которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», – добавил он.

    Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский держит на личном контроле ситуацию с арестом Саакашвили. По его словам, Украина ждет ответа от властей Грузии в связи с арестом Саакашвили. «Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом», – заявил Подоляк, напомнив, что Саакашвили является украинским гражданином, которого «Украина должна забрать».

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Коментарии (21)
    Саакашвили отреагировал на заступничество Зеленского

    3 октября 2021, 18:31

    Текст: Дмитрий Александров

    Арестованный в Грузии экс-президент, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили «не удивился» заступничеству украинского лидера Владимира Зеленского, сказала навестившая того в заключении в Рустави член оппозиционного «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее словам, «Саакашвили и Зеленский связаны крепкой дружбой, поэтому Саакашвили был уверен, что Зеленский зафиксирует такую позицию».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину.

    Херхеулидзе также сказала, что Саакашвили не имеет в камере телевизора и других источников информации. Именно Херхеулидзе сообщила бывшему президенту об итогах местных выборов в Грузии 2 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» взяла около 47 процентов голосов, а «националы» немногим более тридцати. При этом Саакашвили «восхитился» количеством голосов, полученных оппозицией, а также тем, что в Тбилиси предстоит провести второй тур выборов мэра 30 октября.

    Она также сообщила, что сотрудники администрации тюрьмы и арестовывавшие Саакашвили полицейские снимали селфи с экс-президентом.

    «Это тоже говорит об обрушении институтов правительства «Грузинской мечты», – сказала Херхеулидзе.

    Тем временем в СМИ Грузии появились сообщения о том, что задержан водитель трейлера, который помог Саакашвили незаконно пересечь границу. Сообщается, что дальнобойщик ехал в Грузию из Украины.

    Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 2 октября. Как передает РИА «Новости», по данным ЦИК, по пропорциональным спискам «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия «Единое национальное движение» – 30,7%. По итогам голосования на выборах мэра в Тбилиси 30 октября состоится второй тур с участием кандидатов от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе и от партии Саакашвили Ники Мелия.

    Коментарии (30)
    Пушков заподозрил Саакашвили в намерении «взорвать» Грузию
       2 октября 2021, 04:55
    Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы «политически взорвать» ситуацию в республике.

    Сенатор назвал Саакашвили больше авантюристом, нежели политиком. «Саакашвили вернулся – не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Саакашвили хочет поднять народную волну, чтобы его на руках и под радостные крики ликующей толпы вынесли из тюрьмы. Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», – отметил сенатор в своем Telegram.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали политика в одной из квартир в Тбилиси. Сам бывший президент Грузии сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал.

    Представители бывшего президента Грузии объяснили возвращение политика готовностью Саакашвили пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в республике.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует».

    Коментарии (31)
    Саакашвили объявил в тюрьме голодовку
       1 октября 2021, 23:19
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания властями республики объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины, сообщила омбудсмен республики Нино Ломджария после встречи с политиком.

    «Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», – приводит слова омбудсмена ТАСС.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента Грузии из заключения.

    После этого вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, уточнив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».

    Коментарии (65)
    Саакашвили раскрыл обстоятельства своего задержания в Грузии
       2 октября 2021, 03:57
    Фото: Alexandr Gusev/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения политика в тюрьме в Рустави.

    «Саакашвили заявил, что его задержали сегодня (в пятницу) в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции», – приводит слова Ломджарии РИА «Новости».

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. Представители политика объяснили возвращение Саакашвили в Грузию готовностью пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили и действующий лидер его партии на Украине «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в Грузии.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.

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    «Грузинская мечта» объявила об «убедительной победе» на выборах

    3 октября 2021, 10:44

    Текст: Дмитрий Александров

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в воскресенье объявил об «убедительной победе» на местных выборах накануне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Подсчитано три четверти участков, мы получаем 47,83%, а «Единое национальное движение» – 30,69», – сообщил он.

    По его словам, «победа одержана с большим преимуществом».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что «обещает 30 октября победить во всех 20 из 64 муниципалитетов, где 30 октября состоятся вторые туры».

    «Особенно обидно, что второй тур состоится в Тбилиси, его обязательно выиграет наш кандидат Каха Каладзе», – заявил он.

    «В целом в стране победили мир и развитие», – сказал он.

    Напомним, в Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.

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    Премьер Грузии: Саакашвили готовился убить нескольких лидеров оппозиции

    3 октября 2021, 21:11

    Текст: Дмитрий Александров

    Арестованный экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, по одной из версий, вместе с группой соратников «рассматривали сценарий убийства нескольких лидеров оппозиции в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Саакашвили хотел пойти на грязную провокацию, но мы ему не дали. На митинг они могли бы собрать 10 тыс. человек. Полиция была бы вынуждена его задержать, используя спецсредства. И вот по одной из версий для делегитимации властей они планировали убить лидеров оппозиции. Вот такого масштаба была провокация на планировавшейся 3 октября акции», – сказал глава правительства.

    По его словам, маршрут попадания Саакашвили в Грузию из Украины отслеживался от начала и до конца.

    «Все контролировалось. Знали, где он прятался и ждали момента (для задержания)», – сказал Ираклий Гарибашвили.

    Премьер сказал, что Саакашвили «больной и нуждается в лечении, черт не дает ему покоя, вот пусть и отдохнет в тюрьме 6 лет».

    Он также отметил, что Грузия ныне имеет хорошие отношения с Украиной и ее руководителями.

    «Находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили больше не сможет негативно влиять на отношения Грузии и Украины. В тюрьме Саакашвили осознал свое тяжелое положение и требует от сотрудников администрации срочно вернуть его на Украину. Отсидит полностью – потом пусть возвращается», – сказал премьер-министр Грузии.

    Ранее Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.

    В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину.

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    Саакашвили решили предъявить новое обвинение
       2 октября 2021, 21:16
    Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в скором времени предъявят новое обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, сообщают грузинские СМИ.

    Обвинение будет предъявлено в ближайшие часы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение грузинской телекомпании «Имеди».

    На месте в Тбилиси, где задержали бывшего главу государства, продолжаются следственные действия, там работают правоохранители.

    Ранее в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские парламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, хозяина которой позже арестовали за сокрытие преступления.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Саакашвили вернулся в Грузию.

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    Полиция Грузии задержала укрывавшего Саакашвили жителя Тбилиси

    2 октября 2021, 11:31

    Текст: Вера Басилая

    Сотрудники МВД Грузии за сокрытие преступления задержали владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался экс-президент республики Михаил Саакашвили, заявил представитель грузинского ведомства Мамука Челидзе.

    «В рамках расследования сотрудниками Департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры [в которой скрывался Саакашвили]», – приводит ТАСС слова Челидзе.

    Тем временем, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за плодотворное сотрудничество, в том числе по делу бывшего президента Михаила Саакашвили.

    «Я благодарю украинскую сторону за плодотворные отношения за последний период, за плодотворное сотрудничество, в том числе, по делу об экстрадиции Мегиза Кардавы, а сейчас и по делу Саакашвили», – приводит РИА «Новости» слова премьера.

    Ранее в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские пардламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Коментарии (9)
    Грузия неожиданно сменила посла на Украине

    4 октября 2021, 08:18

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия назначила на Украине нового посла, МИД страны сообщил об этом в ночь на 4 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Предыдущий посол Теймураз Шарашенидзе, назначенный всего два года назад, был отозван 1 сентября и продолжит работу в МИД, а его место занял Георгий Закарашвили, занимавший пост директора политического департамента внешнеполитического ведомства.

    Отношения Тбилиси и Киева регулярно проходят испытания из-за арестованного в Тбилиси экс-президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили.

    До этого Закарашвили работал также в секции по интересам Грузии при посольстве Швейцарии в Москве.

    После войны-2008 между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, Швейцария выполняет функции посредника.

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    Пушков обвинил коллег Саакашвили в провоцировании войны России с НАТО
       3 октября 2021, 03:57
    Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сенатор Алексей Пушков назвал «полным бредом» высказывания экс-министра образования Грузии Хатии Деканоидзе о скором падении «пророссийской власти» в республике, обвинив сторонников Михаила Саакашвили в стремлении спровоцировать войну России с НАТО.

    Пушков назвал заявления сторонников экс-президента Грузии странными. «Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

    По словам Пушкова, после общения с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ он может с уверенностью говорить о том, что эти люди «не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией». «Не Грузии, конечно, она уже воевала в 2008-ом при Саакашвили с известным и печальным для Грузии результатом. Нет, они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды», – добавил сенатор.

    Ранее Пушков заподозрил Саакашвили в намерении «взорвать» Грузию.

    В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Экс-министр образования Грузии Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в республике. Журналиста и телеведущего Владимира Соловьева позабавила конспирологическая теория западных СМИ, объявивших Саакашвили «агентом Кремля», якобы посланным в Грузию для дестабилизации обстановки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».

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