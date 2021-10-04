Стали известны личности задержанных по делу о пересечении границы Саакашвили

Два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти, сообщают местные СМИ.

Телекомпания Pirveli сообщила, что «граждане, о задержании которых сегодня сообщила прокуратура, являются сотрудниками морского порта Поти», это якобы «отец и сын Шалва и Зураб Цоцория», передает РИА «Новости».

Прокурор Леван Вепхвадзе сообщил, что «маршрут въезда Михаила Саакашвили известен следствию, ведется расследование», также начато расследование «по статье 344, которая предусматривает содействие незаконному въезду мигранта через государственную границу и создание соответствующих условий».

При этом он не раскрыл деталей, каким образом Саакашвили попал в Грузию.

Прокурор не исключил, что Элгудже Цомая, задержанному владельцу квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили, могут утяжелить обвинение за незаконный въезд мигранта. Он был задержан в один день с Саакашвили, прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине по статье «укрывательство преступлений».

Напомним, Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт

Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.