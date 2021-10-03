Зеленский осудил Саакашвили за отъезд с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.

«Я, как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

По его словам, этот вопрос также будет решать правительство, министерство иностранных дел и посольство в Тбилиси. При этом президент Украины осудил отъезд Саакашвили из страны, поскольку он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.

«Я <...> должен думать о нем как о гражданине Украины. А почему он так сделал... Ну есть там местные выборы, наверное, он думал, что это такой политический шаг... Заранее, до этого, я не знал об этом решении. Считаю, что это неправильно, все-таки он в государственной власти находится, и это неправильно, но нужно понять все детали и все риски», – сказал он.

В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

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