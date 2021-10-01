Саакашвили объявил в тюрьме голодовку

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Изгнание мигрантов ввергло Британию в бензиновый кризис

Очереди на британских заправках сохраняются по сей день Vuk Valcic/SOPA Images/Sipa US/Reuters
Гигантские очереди на заправках, преследования и попытки захвата бензовозов, закрытие предприятий, школ и университетов. Все это не постапокалиптический голливудский триллер, а сегодняшняя реальность в Великобритании. Как до такого дошло и при чем здесь решения, принятые британским правительством для ограничения миграции? Подробности...
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У Москвы и Анкары остался общий неприятель в Сирии

Эрдоган заявил про единство с Путиным почти по всем вопросам Владимир Смирнов/ТАСС
Едва покинув Сочи после переговоров с Владимиром Путиным, турецкий президент обрушился с упреками на Вашингтон. Он не только призвал США освободить сирийскую землю от своих войск, но и назвал одного из ключевых соратников Байдена «режиссером террористов». С Путиным же у Эрдогана, по его словам, «единство почти по всем вопросам». Что же подталкивает Турцию столь быстро сближаться с Россией? Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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«Энергонезависимость от России» душит литовскую экономику

Литва могла бы получать трубопроводный газ из России, но предпочла иное решение REUTERS/Ints Kalnins
Провозглашенная в Литве политика «энергетической независимости от России» заканчивается крахом. Например, отопление в стране в этом сезоне подорожает как минимум на треть, а последствия будут печальными и для населения, и для промышленности. Причем похожая ситуация наблюдается и в других странах, особенно рьяно занимающихся гибридной войной против России. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Сибирь должна перестать быть периферией России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Настаёт момент, когда споры западников и антизападников должны прекратиться сами собой, поскольку Россия уже не может определять себя в мире относительно Запада. В новой реальности лозунг «Азия от Шанхая до Калининграда» выглядит более здравым, чем «Европа от Лиссабона до Владивостока». Подробности...
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Дети мигрантов станут русскими

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Миграция, трудовая и прочая – это факт нашей жизни. Можно трусливо прятаться, зарывать голову в песок. Но гораздо дальновиднее «прикармливать», обучать, интегрировать приезжих и регулировать процессы миграции. Подробности...
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Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В один день из Брюсселя пришло две новости: ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Украины, Грузии, Молдавии и Западных Балкан, а также хочет поставить под свой контроль восточные границы Польши. При этом стена на польско-белорусской границе устраивает не только Брюссель и Варшаву, но и Минск. Подробности...
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В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Саакашвили объявил в тюрьме голодовку

       1 октября 2021, 23:19
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания властями республики объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины, сообщила омбудсмен республики Нино Ломджария после встречи с политиком.

    «Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», – приводит слова омбудсмена ТАСС.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента Грузии из заключения.

    После этого вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, уточнив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».


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    Михаила Саакашвили задержали в Грузии
       1 октября 2021, 19:03
    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая, Дмитрий Александров

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии.

    «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили.

    По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».


    «У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости».

    Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (99)
    Появились первые кадры задержания Саакашвили
       1 октября 2021, 20:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.

    На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО.

    По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (28)
    Саакашвили заявил, что приехал в Грузию
       1 октября 2021, 08:18
    Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, обещавший прибыть в Грузию 2 октября на местные выборы, сообщил в соцсетях, что он уже на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», – написал он.

    Официального подтверждения этому нет.

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал пост, что он в Батуми: «Нахожусь в Батуми. 2 октября все должны пойти на выборы и проголосовать за «Национальное движение», – призвал он.

    Местные власти по прибытии Саакашвили обещали его арестовать.

    Ранее в Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери.

    Коментарии (15)
    Названо место пребывания Михаила Саакашвили
       1 октября 2021, 16:48
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров

    Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, находится не в Батуми, а на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Саакашвили находится на Украине, на курорте Трускавец, в отеле «Риксос», – заявил он.

    По его словам, можно считать, что «фейками» Саакашвили завершил карьеру политика.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной».

    «Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он.

    Александр Дарахвелидзе при этом отказался комментировать видео экс-президента, на которых тот говорит, что находится в Батуми.

    Коментарии (2)
    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину
       1 октября 2021, 10:18
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе полагает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «блефует своим «возвращением» после восьмилетнего отсутствия на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Саакашвили устроил клоунаду. Но даже если он реально прокрался, то собрать 100 тыс. человек на площади в Тбилиси он не сможет. И никто его из собственных сторонников защищать не будет. Не будет никакого общенационального движения «Саакашвили с нами!», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, «увеличить численность избирателей от своей партии «Единое национальное движение» Саакашвили не сможет, это устойчивые 12-13%».

    «На самом деле он мобилизует пассивных противников своей партии, которые не хотели идти на местные выборы 2 октября или не собирались, а сейчас, скорее всего, пойдут голосовать против него», – считает Петрэ Мамрадзе.

    «То есть его появление в Грузии не принесет пользы и «националам». Они это знают и внутри клянут Саакашвили», – сказал он.

    Отвечая на вопрос, скажется ли появление Саакашвили, гражданина Украины, негативно на отношениях Тбилиси и Киева, эксперт усомнился в этом.

    «Все уже знают, что это человек блефа», – отметил эксперт.

    «Саакашвили где-то, если он в Грузии, в итоге арестуют. Принять его обратно на должность Украине будет трудно», – прогнозирует он.

    Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

    При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Коментарии (8)
    Зеленский обеспокоен задержанием гражданина Украины Саакашвили в Грузии

    1 октября 2021, 20:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-его секретарь Сергей Никифоров.

    Также Зеленский выразил беспокойство тоном заявлений грузинской стороны относительно развития ситуации, сказал Никифоров, передает РИА «Новости».

    Украинские дипломаты в Грузии работают, чтобы оказать помощь задержанному, добавил он, сообщает ТАСС.

    Между тем посол Грузии был вызван в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин.

    Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (22)
    МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны

    1 октября 2021, 09:46

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в пресс-службе МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Между тем сам Саакашвили призвал собраться в центре Тбилиси 3 октября.

    В видеообращении в Facebook Саакашвили говорит: «Приходите все на выборы 2 октября, а 3 октября соберемся на площади Свободы. Если нас будет 100 тыс. человек, никто нас не победит. Мы победим бедность и плохую жизнь. Я рискнул всем – жизнью, свободой, чтобы приехать. До новой встречи скоро в Тбилиси», – заявил он.

    Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию.

    Коментарии (7)
    МВД Грузии: Саакашвили не покидал пределов Украины

    1 октября 2021, 14:28

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной».

    «Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он.

    Александр Дарахвелидзе отказался комментировать видео экс-президента, на котором тот говорит, что якобы находится в Батуми.

    Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (5)
    Кремль оценил риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили

    1 октября 2021, 12:31

    Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда, по некоторым данным, прибыл бывший президент страны Михаил Саакашвили, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Там, где Саакашвили, там – цирк, – цитирует Пескова РИА «Новости». – Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос ... Пока мы не видим никакого риска (дестабилизации обстановки)».

    Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

    При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Коментарии (0)
    Кремль прокомментировал задержание Саакашвили

    1 октября 2021, 21:59

    Текст: Вера Басилая

    Кремль не интересует судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нам неинтересна его судьба», – цитирует ТАСС Пескова. Так он ответил на вопрос, удивлены ли в Кремле таким развитием событий вокруг Саакашвили и интересна ли в целом Москве дальнейшая судьба бывшего президента Грузии.

     

    Ранее оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

    Тем временем, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани сообщила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили.

    До этого соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем.

    Напомним, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    Коментарии (3)
    В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента из заключения

    1 октября 2021, 19:53

    Текст: Дмитрий Александров

    Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Саакашвили ранее говорил, что, если его арестуют, народ Грузии его освободит. Призываю общественность победить завтра на местных выборах, а третьего выйти на улицы и праздновать победу. Пора кончать с (правящей партией) «Грузинской мечтой»,– заявил он.

    По данным телеканала «Пирвели» Саакашвили арестовали в Тбилиси и содержится в тюрьме в Рустави, где усиленно охраняется силами МВД.



    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – заявил он.

    Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

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    Стало известно о месте задержания Саакашвили

    1 октября 2021, 20:35

    Текст: Вера Басилая

    Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал, сообщил грузинский телеканал «Пирвели».

    По его данным, экс-президент находился в одной из квартир на проспекте Гурамишвили, после чего там появились стражи порядка. Саакашвили не стал сопротивляться полиции и дал им спокойно задержать себя, передает ТАСС.

    Ранее было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.

    До этого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – заявил он.

    До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщал, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (0)
    Президент Грузии заявила о невозможности помилования Саакашвили

    1 октября 2021, 21:37

    Текст: Вера Басилая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

    «Сегодня многие спрашивают, планирует ли президент его [Саакашвили] помиловать. Тут ответ один, простой и окончательный – нет и никогда», – цитирует ТАСС Зурабишвили.

    По словам Зурабишвили, он прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Она добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима», передает РИА «Новости».

    Тем временем, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили.

    До этого соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем.

    Напомним, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    Коментарии (0)
    Соратник Саакашвили заявил о скором освобождении экс-президента мирным путем

    1 октября 2021, 21:07

    Текст: Вера Басилая

    Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем.

    «Мы верим, что Саакашвили будет освобожден мирным, конституционным путем», – приводит РИА Новости слова Капанадзе возле здания тюрьмы в Рустави, куда был помещен экс-президент.

     

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием украинского гражданина Саакашвили в Грузии.

    В сети было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.

    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – заявил он.

    До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

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    В Грузии предотвратили провокацию сторонников Саакашвили

    1 октября 2021, 21:17

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Сейчас можно говорить, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует», сказала Цулукиани в интервью телекомпании «Имеди».

    «Чтобы это оформить, нужна победа на выборах 2 октября», – отметила она.

    Как сказала Цулукиани, «провокации удалось избежать благодаря операции правоохранительных органов», арестовавших Саакашвили.

    Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. Украинский президент Владимир Зеленский выразил беспокойство после сообщений о задержании экс-президента Грузии, который также является украинским гражданином.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (1)
     
     
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