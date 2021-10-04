Грузия решила не передавать Саакашвили Украине

Эксперт объяснил причины скандала между Францией и Алжиром

«Возможно, Макрон не хотел обидеть алжирцев, но ситуация в стране настолько сложная и взрывоопасная, что любые воспоминания о войне или неаккуратные высказывания о независимости страны сразу поджигают порох», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров, комментируя обострение отношений между Алжиром и Францией.

«Отношения между двумя странами можно охарактеризовать как довольно сложные и натянутые. До сих пор существует ряд нерешенных проблем, возникших после кровопролитной войны за независимость. Одной из них является судьба алжирцев, которые воевали на стороне Франции и были вынуждены покинуть Алжир, потому что в ином случае им грозила бы смерть», – отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, воспоминания о военном конфликте с Францией и стали причиной эмоциональной реакции Алжира на высказывание президента Макрона о «переписывании истории». «Может он и не хотел кого-либо обидеть, но ситуация в стране настолько сложная и взрывоопасная, что любые воспоминания о войне и высказывания о независимости Алжира сразу поджигают порох», – пояснил политолог.

Собеседник допустил, что закрытие воздушного пространства Алжира для французских военных самолетов может сказаться на эффективности и без того малоудачной операции «Бархан» в африканском регионе Сахель. Однако, по мнению Федорова, французы найдут способ облетать Алжир.

Политолог также указал на череду скандалов, связанных с Макроном, которые могут повлиять на ход президентской гонки во Франции: это касается и «подлодочного кризиса» на фоне создания альянса AUKUS, и обострения ситуации в Мали, где власти страны склоняются в пользу сотрудничества с Москвой вместо Парижа.

При этом у Макрона есть шанс реабилитироваться в глазах избирателя, считает эксперт. «Франция может не принять участие в так называемом Форуме демократий, тем самым уязвив самолюбие его организаторов в лице США. Другое дело, пойдет ли на это Макрон? Сможет ли он поставить США на место накануне предвыборной гонки? Непонятно», – добавил Федоров.

Напомним, телеканал Al Jazeera сообщил, что Алжир закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов Франции, осуществляющих миссию у берегов Африки. Решение принято на фоне резкого обострения отношений между Алжиром и Парижем после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что «официальная история» Алжира якобы «полностью переписана».

Алжир был колонией Франции более 130 лет. Начатая в 1954 году в Алжире война с Францией за независимость завершилась подписанием в 1962 году Эвианских соглашений о прекращении огня, а затем провозглашением независимости Алжира. Жертвами этой войны стали, по разным данным, от 300 тысяч до миллиона человек.

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