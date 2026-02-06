Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Меликов: Отравившиеся в Дагестане дети посещали нелегальный детский сад
Дошкольное учреждение в дагестанском селе, где угарным газом отравились 10 воспитанников, работало в частном доме без необходимых разрешительных документов, заявил глава региона Сергей Меликов.
Учреждение было развернуто в одноэтажном жилом здании без соответствующих документов, передает сказал руководитель республики, передает РИА «Новости».
Он выразил недоумение по поводу неосведомленности местных чиновников о существовании такого объекта.
«Как получилось, что об этом не знали в управлении образования, в администрации района?» – возмутился Меликов.
Глава Дагестана поручил провести объективное расследование инцидента. К выяснению всех обстоятельств произошедшего будут привлечены правоохранительные органы.
Ранее министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев заявлял, что этот детсад был незаконно подключен к газопроводу.
СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей.