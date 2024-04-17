Российские снайперы уничтожили группу ВСУ и взяли в плен четырёх националистов

Tекст: Денис Тельманов

«В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек», – говорится в сообщении Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что для эвакуации своих бойцов противник направил ещё одну группу из четырех националистов, на которую российские снайперы устроили засаду.

«В результате группа эвакуации ВСУ была захвачена в плен в полном составе», – отметили в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что снайперы различных российских подразделений в зоне СВО относят к одной из приоритетных целей для себя иностранных наемников ВСУ.

Бойцы пояснили, что наемников легко отличить от украинских боевиков, потому что зарубежные военные лучше одеты, отдают приказы и держатся в центре или позади группы.

Как рассказал снайпер с позывным «Пианист», ликвидация иностранного наемника для российского военнослужащего будет своей победой, потом можно будет вспомнить, что «иностранного фашиста отправили к Бандере».