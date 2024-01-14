Российские снайперы на Запорожском направлении назвали приоритетные цели

Снайперы России на Запорожском направлении отнесли иностранных наемников к приоритетным целям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы пояснили, что наемников легко отличить от украинских боевиков, потому что зарубежные военные лучше одеты, отдают приказы и держатся в центре или позади группы.

Как рассказал снайпер с позывным «Пианист», ликвидация иностранного наемника для российского военнослужащего будет своей победой, потом можно будет вспомнить, что «иностранного фашиста отправили к Бандере», передает РИА «Новости».

Снайпер с позывным «Немой» поддержал коллегу, заявив, что иностранцы, должны дома сидеть, и пообещал, что если увидит наемника, то будет стрелять.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в ходе специальной военной операции ликвидировали свыше 5,9 тыс. наемников.