Минобороны: ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине с начала СВО

Tекст: Вера Басилая

Согласно сведениям, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, в настоящее время в рядах ВСУ воюет более 1,9 тыс. наемников, было уничтожено 5,9 тыс. иностранцев.

Всего в ходе СВО на Украину прибыло более 13,5 тыс. иностранных наемников, свыше 8,5 тыс. из них – из Европы, более 1,7 тыс. – из Азии, более 2,7 тыс. – из Северной и Южной Америки, есть также наемники из Африки, следует из сообщения Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что ВСУ получили от западных стран свыше 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 единиц ЗРК, более 5,2 тыс. единиц бронетанкового вооружения и свыше 23 тыс. беспилотников. Поддерживают Украину 54 иностранных государства, которые уже оказали помощь на 203 млрд долларов.

В Минобороны заявили, что на ВСУ работает больше 500 спутников США и стран НАТО, из них более 70 военных и разведывательных. Кроме того, для обеспечения управления и связи ВСУ задействовано свыше 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы. По его словам, уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании.