Эксперт: Русскоязычным рижанам не стоит ждать добра от нового мэра

«По своим политическим взглядам Олег Буров ближе к латышским националистам. То есть, для улучшения ситуации с защитой прав русскоязычного населения Риги особых перспектив не наблюдается», – сказал газете ВЗГЛЯД латвийский активист и публицист Владимир Линдерман, комментируя избрание Олега Бурова новым мэром столицы Латвии.

«Новоизбранный мэр столицы Латвии Олег Буров принадлежит к партии «Честь служить Риге», которая по отношению к вопросу о правах русскоязычного населения никак себя не определяет. Фактически, это политическое объединение – сателлит партии «Согласие», которую тоже нельзя назвать пророссийской», – пояснил организатор движения в поддержку русского языка в Латвии Владимир Линдерман.

По словам собеседника, сам Буров давал несколько развернутых интервью латышским журналистам, в которых заявлял, что никогда не ходит 9 мая отмечать День победы, а дома он старается говорить с детьми только по-латышски. Также он осудил тот факт, что его предшественник на посту мэра Риги Нил Ушаков поставил свою подпись под инициативой о признании русского языка государственным в Латвии.

«По своим политическим позициям Буров ближе к латышским националистическим партиям, чем к «Согласию» даже с учетом того, что партия «Согласие» ничего конкретного не делала для защиты русскоязычного населения Латвии, хоть и предпринимала чисто символические шаги», – напомнил публицист.

«Конечно, стоит учитывать и то, что возможностей у мэра для каких-то кардинальных изменений национального вопроса не очень много. Это всего лишь городской муниципалитет, а не правительство или парламент», – констатировал собеседник.

«Единственное, стоит отметить, что памятник советским воинам-освободителям Риги, вокруг которого тут периодически вскипают страсти, находится на балансе рижской думы. То есть, от ее позиции кое-что зависит. Если националисты захотят проводить там какие-то акции, или попытаются вновь протолкнуть инициативу по сносу монумента – сделать это в обход городского совета не получится. В связи с избранием Бурова, дума вполне может принять сторону националистов в данных вопросах. Вот что может ухудшиться, а улучшиться ситуация каким-либо образом, я думаю, не может», – заключил Владимир Линдерман.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, новым мэром Риги был избран Олег Буров, который до этого был и.о. главы города. На место градоначальника также претендовал Виестурс Зепс из партии «Для развития Латвии». Сам Буров входит в партию «Честь служить Риге», поддерживаемую русскоязычным населением.

Напомним, после того, как Нил Ушаков, обвиненный в коррупционных злоупотреблениях, сменил кресло мэра на должность депутата Европарламента, Буров исполнял обязанности главы города. Через пару месяцев новым мэром Риги выбрали депутата Дайниса Турлайса, но и он быстро лишился поста, после чего и.о. мэра снова стал Буров.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о ситуации вокруг памятника советским воинам-освободителям Риги.