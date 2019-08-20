Буров избран мэром Риги

Мэром Риги избран Олег Буров, который до этого был и.о. главы города, сообщают информационные агентства.

Рижская дума провела внеочередное заседание, на котором большинство депутатов поддержали кандидатуру Бурова. На место градоначальника также претендовал Виестурс Зепс из партии «Для развития Латвии».

Сам Буров входит в партию «Честь служить Риге», поддерживаемую русскоязычным населением, передает РИА «Новости».

Напомним, после того, как Нил Ушаков, обвиненный в коррупционных злоупотреблениях, сменил кресло мэра на должность депутата Европарламента, Буров исполнял обязанности главы города. Через пару месяцев новым мэром Риги выбрали депутата Дайниса Турлайса, но и он быстро лишился поста, после чего и.о. мэра снова стал Буров.