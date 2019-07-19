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              Перед Ушаковым забрезжила возможность вернуть пост «русского мэра Риги»

              Нилу Ушакову теперь есть о чем подумать   19 июля 2019, 17:22
              Фото: Артем Геодакян/ТАСС
              Текст: Андрей Винников

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              Самый яркий русский политик Латвии Нил Ушаков, похоже, имеет шансы вернуться на пост, с которого еще недавно с позором сбежал – мэра Риги. Сейчас Ушаков отбывает политическую ссылку в Европарламенте, но партийные дрязги неожиданно предоставили ему шанс продолжить активную политическую карьеру. Каким образом это произошло?

              С конца 2018 года для Ушакова, возглавлявшего не только столицу Латвии, но и крупнейшую в стране оппозиционную партию «Согласие», настал тяжелейший период. Его политические конкуренты возбудили на муниципальных предприятиях Риги проверки, выявившие коррупционные злоупотребления – в связи с чем министр по делам самоуправлений Юрис Пуце отстранил 5 апреля Ушакова от должности.

              Однако еще до этого Нил Валерьевич, сообразив, что «дело пахнет керосином», объявил, что намерен сменить кресло мэра на стул депутата Европарламента. И он успешно эвакуировался в ЕП – все же имя Ушакова для русских жителей Риги еще кое-что значит, и они до сих пор готовы за него голосовать.

              Почти два месяца после отстранения Ушакова Рига жила вовсе без мэра – его обязанности выполнял член союзной «Согласию» партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров. А 30 мая депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали новым мэром столицы другого члена этой партии, депутата Дайниса Турлайса, бывшего главу МВД государства.

              Но латышские партии, инициировавшие отстранение русского Ушакова, не устраивал и соотечественник Турлайс. Он считается «недостаточно патриотичным», поскольку всегда выступал против националистических перегибов (типа существования в Латвии массового института безгражданства для ее русских жителей) и говорил, что стране необходимы добрососедские отношения с Россией. Из-за этого в адрес Турлайса раздавались недовольные голоса латышских националистов.

              «Процарствовал» Турлайс совсем немного. Начался спор за распределение должностей в его команде, переросший в безобразную свару. По ее итогам из фракции «Согласия» исключили четверых депутатов, отказавшихся поддержать выдвижение своего однопартийца Сандриса Бергманиса на должность вице-мэра Риги, а Олега Бурова – в правление Рижского свободного порта. «Бунтари» Вадим Баранник, Валерий Петров, Алексей Росликов и Виталий Дубов не согласились поддержать такое распределение должностей и в итоге вылетели из партии. Они создали собственную «Фракцию независимых депутатов» и начали ожесточенно критиковать бывших сопартийцев в прессе, обвиняя их во всевозможных грехах.

              Оппозиция заявила, что не планирует сотрудничать с блоком «Согласие»/«Честь служить Риге», после чего подала заявление о выражении недоверия новому мэру. 20 июня Турлайс лишился мэрского поста – за его отставку проголосовали все депутаты фракций, находящихся в думе в оппозиции, плюс четыре бывших «согласиста». Исполняющим обязанности градоначальника вновь стал Олег Буров.

              По латвийскому законодательству, если в течение двух месяцев не удается избрать нового градоначальника, Сейм вправе инициировать роспуск депутатского корпуса неудачливого самоуправления. А выбрать градоначальника будет сложно, учитывая тот факт, что остальные представленные в Рижской думе политические силы («Новое единство», Национальный блок, «Для развития Латвии» и «Новые консерваторы») полны решимости после десятилетнего правления «русского мэра» вернуть столицу латышам.

              Глава фракции «Нового единства» в Рижской думе Вилнис Кирсис дал понять, что хочет добиваться внеочередных выборов. По его мнению, только так можно «перенять власть в Риге по существу».

              «Устройство стратегического назначения»

              Несколько ранее, 29 июня, то же БПБК по запросу министра Пуце начало следствие с целью выяснить факты и обстоятельства возможных нарушений закона, допущенных Ушаковым на посту мэра Риги. Его подозревают в «превышении полномочий», «халатности» и «самоуправстве», проявленных в отношении предприятия Rigas Satiksme. Более того, в кабинете Ушакова в Рижской думе был обнаружен предмет, признанный принадлежащим ему «устройством стратегического назначения» – проще говоря, «жучком». По латвийскому законодательству, физическим лицам запрещено приобретать, хранить и использовать подобные устройства. «Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон. Сам факт, что у меня в кабинете нашли такую поделку из серии кружка юных любителей электроники, вызвал у меня, мягко выражаясь, немалое удивление», – откликнулся Нил Ушаков.

              Почему следствие против Ушакова завели лишь сейчас, а не намного раньше, когда ему позволили «с честью» отступить в Европарламент? Все потому, что разнеслись слухи, что Нил Валерьевич рассматривает для себя вариант участия в досрочных выборах в Риге – если они действительно состоятся.

              Например, в июне он, давая интервью, на вопрос о том, собирается ли снова выдвинуть свою кандидатуру в мэры в случае новых выборов, ответил уклончиво. «С одной стороны, это вопрос к членам партии. С другой – я только что принял участие в трудных выборах для работы в Европарламенте и получил большую поддержку избирателей. Не знаю, будет ли правильно через несколько месяцев после этого участвовать во внеочередных выборах», – сказал Ушаков. Но этого хватило, чтобы к нему применили меры «воспитательного воздействия».

              Коалиция «Согласие»/ЧСР заявила о намерении выдвинуть своим кандидатом Олега Бурова. Он, дабы доказать латышским партиям, что является «своим», публично заявил, что никогда не отмечал праздник 9 Мая и что его дочь не участвовала в митингах в защиту русских школ. Однако в глазах латышей этот факт более популярным его не сделал.

              В Рижской думе – 60 депутатов, для назначения кандидату в мэры нужен 31 голос. И теперь все зависит от того, как проголосуют «отщепенцы» Баранник, Петров, Росликов и Дубов – они теперь становятся обладателями «золотых голосов». Надо полагать, в обмен на поддержку Бурова они потребуют себе какие-то преференции. Но «Согласие» не обнаруживает особого желания договариваться о чем-то со своими бывшими членами. Создается впечатление, что «согласисты» тоже решили сделать ставку на досрочные выборы.

              Сам Ушаков старается сохранить пространство для маневра. Он пока заявляет лишь то, что не намерен отходить от дел возглавляемой им партии «Согласие».

              «Я буду активно представлять интересы Латвии в Европарламенте, но и из Риги никуда не пропаду. На многие процессы и в партии, и в Рижской думе очень полезно какое-то время посмотреть со стороны», – заявляет политик. В то же время Ушаков добавил, что если состоятся внеочередные выборы в Риге, то он будет обязан «серьезно оценить» необходимость отказа от места в Европарламенте и возвращения в столичное самоуправление.

              Вполне себе внятный намек, не так ли?

              Опасные намерения

              Политический социолог Андрей Солопенко считает, что не исключено, что по итогам досрочных выборов «Согласие» сможет не только сохранить свою до сих пор самую большую фракцию, но и увеличить ее. «Тем более что, как подчеркнул Нил Ушаков, если новые выборы состоятся, то он будет обязан очень серьезно оценить необходимость отказа от места в Европарламенте и возвращения в Рижскую думу. Если фракция «Согласия» вырастет, а ЧСР сохранит представительство в думе, то, возможно, у них опять будет большинство, а значит, нынешняя коалиция продолжит управлять городом и Ушаков получит хорошие шансы снова занять мэрское кресло», – пишет Солопенко. 

              Однако, если Нил Ушаков все же решится вновь побороться за кресло мэра Риги, он рискует заработать значительнейшие неприятности. Если его возьмут в «разработку» всерьез, то могут буквально обвешать уголовными делами – как это частенько практикуется с неугодными политиками. Ведь был бы человек, дело на него всегда сшить можно.


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