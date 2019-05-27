Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков, возглавивший список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП вместе со своим бывшим заместителем, экс-вице-мэром Риги Андрисом Америксом, свидетельствуют данные ЦИК Латвии.

Выборы в ЕП прошли в Латвии в субботу. По данным ЦИК Латвии, «Согласие» получило два мандата – депутатами Европарламента избраны Ушаков и Америкс. Всего в выборах приняли участие 246 кандидатов от 16 политических партий, передает РИА «Новости».

Сам Ушаков заявил, что результаты выборов в Европейский парламент показали, что у идеи согласия в республике много сторонников. «Два мандата! Спасибо! У идеи согласия в Латвии есть сторонники и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично», – написал он в Facebook.

«Избиратели поддержали нас в самое трудное, наверное, для нашей партии время. За эту поддержку мы сейчас должны отвечать головой – и те, кто будут работать в Европарламенте, и те, кто работают в Сейме (парламенте), и те, кто работают в Рижской думе. Подвести людей, которые поддерживают ценности согласия, мы не имеем никакого права. И у нас у всех сейчас впереди месяцы и годы тяжелой работы и испытаний», – добавил Ушаков.

По словам политика, попытки демонизировать партию «Согласие», ее политиков и ценности провалились. «Последние месяцы делалось все, чтобы само слово согласие стало вызывать у людей ненависть. Потоки лжи со стороны ряда крупнейших СМИ, государственное и полицейское давление. Даже партию клон с названием «Новое согласие» создали, не помогло», – отметил он.

Ранее Ушаков призвал Европу готовиться к тому, что взаимные санкции с Россией закончатся.

Напомним, 5 апреля Нил Ушаков был отстранен с должности мэра Риги. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему изгнание Ушакова не должно огорчать Россию.