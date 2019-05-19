Нил Ушаков призвал ЕС готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги Нил Ушаков, баллотирующийся в Европарламент, призвал Европу готовиться к тому, что взаимные санкции с Россией закончатся.

«Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится», – передает его слова Sputnik Латвия.

Он заявил, что нужно смотреть, как ведут себя «те же самые немцы», которые имеют твердую позицию по многим вопросам, а с другой сотрудничают на уровне самоуправлений.

«Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения», – подчеркнул Ушаков.

Напомним, 5 апреля Нил Ушаков был отстранен с должности мэра Риги.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему изгнание Ушакова не должно огорчать Россию.