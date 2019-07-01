В кабинете экс-мэра Риги Ушакова нашли запрещенный предмет

В кабинете у экс-мэра Риги Нила Ушакова найден предмет, который правоохранительные органы признали запрещенным, пишут СМИ.

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщили, что в рабочем кабинете Ушакова в Рижской думе был найден и изъят предмет, признанный устройством стратегического назначения, передает агентство LETA.

Отмечается, что в соответствии с законом об обороте товаров стратегического значения физическим лицам запрещено их приобретать, хранить и использовать, за это нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Также к экс-главе города применен статус подозреваемого по уголовному делу о закупках ООО «Ригас сатиксме».

«Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон», – написал в соцсетях Ушаков. Он добавил, что находка вызвала у него удивление.

В июне сообщалось, что в отношении экс-мэра начат уголовный процесс.

Напомним, Ушаков был избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем, экс-вице-мэром Риги Андрисом Америксом, после чего он покинул должность главы города.