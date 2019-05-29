Нил Ушаков официально перестал быть мэром Риги

Лидер латвийской социал-демократической партии «Согласие» Нил Ушаков подал в отставку с поста мэра Риги.

«Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности, на которой, благодаря поддержке рижан и команды, проработал десять лет. Спасибо вам» – сообщил Ушаков в соцсетях, передает ТАСС.

Он добавил, что в скором времени будет выбран новый глава города.

«И еще - в суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным», – подчеркнул Ушаков.

Напомним, Ушаков был избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем, экс-вице-мэром Риги Андрисом Америксом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Ушаков займется в кресле евродепутата.