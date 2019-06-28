В Латвии начали уголовный процесс против экс-мэра Риги Ушакова

Латвийское бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало уголовный процесс, чтобы установить возможные факты нарушения закона со стороны экс-мэра Риги Нила Ушакова.

Процесс был запущен на основании заявления министерства охраны среды и регионального развития Латвии, сообщило БПБК, передает ТАСС.

Напомним, Ушаков был избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем, экс-вице-мэром Риги Андрисом Америксом, после чего он покинул должность главы города.