Латвийская спецслужба заинтересовалась магазином Тимати в Риге

Латвийские спецслужбы занимаются проверкой магазина Black Star Wear, в котором может продаваться одежда с российской символикой.

«Этот случай попал в поле зрения Службы госбезопасности и его оценивают, согласно компетенции службы», – сообщила служба госбезопасности страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА.

Компания Linstow Center Management, которая управляет несколькими торговыми центрами в Риге, попросила российскую компанию Black Star Wear убрать одежду с символикой России.

«Мы отреагировали на прозвучавшую в публичном пространстве информацию и связались с арендатором, попросив убрать эту коллекцию», – сказала представитель Linstow Center Management Илзе Жука.

Она отметила, что пользователи соцсетей высказали недовольство ассортиментом Black Star Wear, открывшимся 5 сентября в ТЦ Alfa.

Создателем бренда является российский артист Тимур Юнусов (Тимати).