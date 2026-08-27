Участники форума «Вместе победим» предложили новые меры поддержки ветеранов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я кадровый офицер, служу с 2006 года, и с тех пор сфера поддержки ветеранов значительно улучшилась. Я помню времена участников афганской и чеченских кампаний: часто пострадавшим могли предложить лишь простейшие протезы-заглушки. Сегодня им на смену пришли высокотехнологичные решения. Я сам хожу на протезе и, честно говоря, уже отбиваюсь от профильных компаний, которые готовы предоставить свои услуги бесплатно. Это колоссальный сдвиг в позитивную сторону», – рассказал ветеран СВО Максим Колесниченко из Новосибирска, руководитель районной ассоциации ветеранов СВО.

По его словам, улучшилось и финансовое обеспечение. «Хорошо помню времена, когда денежное довольствие военнослужащих не соответствовало ценам в магазинах. Сейчас, конечно, инфляция съедает часть дохода, но есть индексация, и военные живут, а не выживают. Можно позволить себе достойный автомобиль, спокойно содержать двоих детей, оплачивать кружки и секции. Плюс ветеранам СВО многие льготы предоставляются вне очереди», – добавил Колесниченко.

Однако считает ветеран, дополнительные меры поддержки нужны тем, кто после службы хочет открыть собственное дело. «Я сам сейчас предприниматель, и по карману бьет не столько налоговая нагрузка, сколько отсутствие стартовых возможностей. Хотелось бы, чтобы государство давало возможность бойцам воспользоваться, например, безвозмездной арендой помещений. Хотя бы на начальных этапах», – предложил он.

Одним из инструментов поддержки уже стал социальный контракт, однако ветеранам зачастую не хватает знаний, как эффективно использовать полученные средства. «У меня есть инициатива – делиться опытом, рассказывать бойцам, которые стали самозанятыми, как грамотно реализовать полученные средства. Люди не знают, что такое маркетинг. Есть сервисы, которые помогают предпринимателям продвигать свой бизнес и компенсировать часть рекламных расходов, но ветераны не всегда знают о таких возможностях. Многие не умеют даже разместить информацию о своей организации на популярных онлайн-картах», – рассказал Колесниченко.

Отдельно он предлагает скорректировать налогообложение соцвыплат. «В плане налоговой базы к бизнесу вопросов нет. Но есть момент, который меня лично задевает: почему я, получая социальную выплату от государства как ветеран, должен с нее платить налоги? Я и так имею право на бесплатное медицинское обеспечение, я не должен платить за самого себя», – считает собеседник.

В свою очередь подполковник запаса Евгений Серегин, глава Общественной палаты Еврейской автономной области, отмечает, что меры поддержки участников и ветеранов СВО продолжают расширяться. Одним из ключевых направлений он называет реабилитацию и протезирование. «Нашим ребятам помогают очень серьезно: такого уровня протезирования, как в России, я не видел ни в одной стране мира. Это касается и качества самих протезов, и скорости их предоставления. Плюс хорошая реабилитация, возможность поехать в любой санаторий страны», – рассказал собеседник.

При этом Серегин полагает, что реабилитацию также стоит сделать более ориентированной на семью ветерана. «Основная реабилитация – в том числе психологическая – все-таки происходит в семье. Однако в санаторий мы ездим, как правило, одни. Далеко не у всех есть возможность взять с собой семью. Было бы правильно, если бы хотя бы раз в два-три года у ветерана была возможность поехать в санаторий с женой и ребенком. Это стало бы серьезным подспорьем для восстановления», – считает он.

Еще одним важным результатом последних лет Серегин называет унификацию мер поддержки в разных регионах. «Это правильно. Из того, что уже работает: ребятам выделяют земельные участки до десяти соток, инвалидам второй группы у нас в регионе выплачивают по 30 тыс. рублей. Серьезно помогают с медицинским сопровождением и диспансеризацией. Юридическая помощь для участников СВО теперь полностью бесплатна – любой ветеран может обратиться и получить квалифицированную поддержку», – подчеркнул подполковник запаса.

В четверг в Москве стартовал масштабный форум «Вместе победим» с участием ветеранов спецоперации. Более 2 тыс. бойцов и их родных собрались в столичном Дворце пионеров для обсуждения вопросов социальной адаптации и знакомства с инновационными программами комплексной реабилитации.

На площадке представлены более 20 партнерских зон с программами реабилитации. Участники могут ознакомиться с высокотехнологичными протезами, получить психологические консультации и протестировать инновационные тренажеры для восстановления здоровья.

Организаторами форума выступили фонд «Защитники Отечества», общество «Знание» и правительство Москвы. К присутствующим обратился президент России Владимир Путин. «Созданная в нашей стране система поддержки ветеранов, их родных и близких развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, учитывает конкретные жизненные ситуации», – подчеркнул глава государства.