Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.0 комментариев
Россия в ООН потребовала от Израиля прекратить атаки на Сирию
Небензя: Россия призывает Израиль прекратить атаки на Сирию
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности призвал израильское руководство остановить агрессивные действия против Сирии.
Дипломат отметил, что удары по сирийской территории создают серьезные препятствия для стабилизации ситуации в стране, передает ТАСС.
«Нельзя не замечать целый ряд серьезных вызовов и препятствий на пути усилий сирийского народа и властей страны по надежной стабилизации», – подчеркнул Небензя. Он указал на недавние атаки, включая удары по авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб 18 августа и атаку беспилотника в районе Бейт-Джин, где пострадали мирные жители.
Российский постпред добавил, что силовые акции ЦАХАЛ и оккупация сирийской территории нарушают международное право и суверенитет Сирии. Небензя также напомнил руководству Израиля о необходимости выполнения Соглашения о разъединении сил от 1974 года.
Напомним, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии осудил эти воздушные удары.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал Израиль прекратить нарушения территориальной целостности Сирии.