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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

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    27 августа 2026, 20:54 • Новости дня

    Россия в ООН потребовала от Израиля прекратить атаки на Сирию

    Небензя: Россия призывает Израиль прекратить атаки на Сирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности призвал израильское руководство остановить агрессивные действия против Сирии.

    Дипломат отметил, что удары по сирийской территории создают серьезные препятствия для стабилизации ситуации в стране, передает ТАСС.

    «Нельзя не замечать целый ряд серьезных вызовов и препятствий на пути усилий сирийского народа и властей страны по надежной стабилизации», – подчеркнул Небензя. Он указал на недавние атаки, включая удары по авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб 18 августа и атаку беспилотника в районе Бейт-Джин, где пострадали мирные жители.

    Российский постпред добавил, что силовые акции ЦАХАЛ и оккупация сирийской территории нарушают международное право и суверенитет Сирии. Небензя также напомнил руководству Израиля о необходимости выполнения Соглашения о разъединении сил от 1974 года.

    Напомним, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии осудил эти воздушные удары.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал Израиль прекратить нарушения территориальной целостности Сирии.

    27 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти

    Bloomberg: США захотели конфисковывать танкеры Ирана с помощью судов XIX века

    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США намерены вернуть к жизни судебный механизм XIX века, чтобы упростить захват иранской нефти на танкерах, пишет Bloomberg.

    Минюст США готовится возобновить работу давно не действующего военно-морского призового суда, чтобы упростить военный захват иранских нефтяных танкеров и признать их американской собственностью, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

    Ожидается, что решение вызовет судебные споры, однако власти рассчитывают усилить блокаду Ирана и компенсировать расходы на конфликт.

    Прокуратура США в Хьюстоне, которая совместно с центральным аппаратом минюста занимается этой инициативой, подтвердила, что призовые суды сейчас возрождаются.

    По задумке, механизм позволит федеральным прокурорам быстрее признавать нефть и другие грузы, изъятые с судов противника или нейтральных стран, американской собственностью, после чего конфискованное будет продаваться, а средства поступят в казну.

    «Наши интересы национальной безопасности могут потребовать от вооруженных сил США захвата судов или груза, поддерживающего противника во время военного конфликта. Если это произойдет, наши федеральные суды должны быть готовы рассматривать вопрос о судьбе захваченных судов и грузов», – говорится в сообщении.

    Судовладельцы, по мнению юристов и бывших прокуроров, могут оспорить использование призового суда, а само ведомство, ВМС и судебная система столкнутся с трудностями из-за отсутствия опыта такой работы.

    Призовые суды были обычной практикой морских конфликтов XVIII–XIX веков, но почти не применялись после испано-американской войны 1898 года и полностью не использовались со времен Второй мировой войны. В последние десятилетия США предпочитали механизм гражданской конфискации для изъятия судов и активов в рамках санкционных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия иранских танкеров Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Вашингтон заявил о захвате военными США грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе.

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    26 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Гросси раскритиковал ООН в связи с конфликтом на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, заявил об отсутствии заметных результатов работы ООН по урегулированию мировых конфликтов, включая конфликт на Украине.

    Гросси заявил об этом, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, передает ТАСС.

    Он отметил, что организация практически не заметна в урегулировании конфликта на Украине, на Ближнем Востоке, в Южном Судане, в регионе Сахеля и в Сирии, где он побывал на прошлой неделе.

    «Уже довольно давно бытует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. Этот вопрос встал не сегодня», – подчеркнул Гросси. По его словам, организация присутствует повсюду, но «ее нет там, где она действительно нужна».

    Гросси является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси ранее заявил об утрате актуальности всемирной организации.

    Во втором предварительном голосовании в Совбезе ООН лидером стала кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 01:15 • Новости дня
    Претендующий на пост генсека ООН Гросси заявил о хороших отношениях с Россией
    Претендующий на пост генсека ООН Гросси заявил о хороших отношениях с Россией
    @ Albert Otti/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, заявил, что у него сложились очень хорошие рабочие отношения с Россией.

    «У меня сложились очень хорошие рабочие отношения с Россией», – сказал Гросси ТАСС.

    По его словам, между сторонами существуют отношения, основанные на взаимном уважении.

    «Я был удостоен чести несколько раз встречаться с президентом [России Владимиром] Путиным, министром [иностранных дел России Сергеем] Лавровым и [главой Росатома] Алексеем Лихачевым. У нас есть прекрасные друзья, которых я очень уважаю», – сказал Гросси.

    Глава МАГАТЭ подчеркнул, что в случае избрания генеральным секретарем ООН рабочие отношения с Россией будут носить серьезный и профессиональный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью президент России принял Гросси в Кремле.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о положительном отношении Москвы к выдвижению Гросси в ООН.

    Гросси заявил об отсутствии заметных результатов работы ООН по урегулированию мировых конфликтов, включая конфликт на Украине.

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    27 августа 2026, 05:32 • Новости дня
    Гутерриш заявил о невозможности развернуть миротворческие силы ООН до перемирия

    Tекст: Антон Антонов

    Развертывание миротворцев ООН в зоне конфликта возможно только при устойчивом перемирии, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    «Операции по поддержанию мира следует развертывать только при наличии мирного соглашения или как минимум устойчивого режима прекращения огня», – приводит слова Гутерриша РИА «Новости».

    По его словам, поддерживать мир, которого фактически нет, невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число международных миротворцев в 2025 году сократилось до минимального уровня за 25 лет.

    Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок ранее заявляла о возможности развертывания миротворческой миссии ООН на Украине после достижения мирных договоренностей.

    МИД подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

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    26 августа 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Лавров обсудил с главой МИД Египта Абдельати Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, затронув эскалацию в Персидском заливе и украинский кризис, сообщили в МИД России.

    Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта Бадром Абдельати. Беседа состоялась по инициативе Каира, следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении дипломатического ведомства. Стороны также затронули беспрецедентную эскалацию в Персидском заливе, возникшую из-за американо-израильской агрессии против Ирана.

    Кроме того, Лавров проинформировал собеседника о последних событиях вокруг украинского кризиса. Он обратил внимание на резкое осложнение обстановки в Черноморском регионе из-за действий киевского режима, направленных на уничтожение гражданских судов и энергетической инфраструктуры.

    В июле главы внешнеполитических ведомств России и Египта провели встречу в Маниле для обсуждения напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

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    26 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    ООН осудила атаку украинского беспилотника на автобус в ЛНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В Организации Объединенных Наций осудили удар украинских войск по пассажирскому автобусу в Луганской Народной Республике, назвав это недопустимым.

    Официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент, передает РИА «Новости». Он подчеркнул недопустимость подобных действий в отношении гражданского населения.

    «Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права, где бы они ни происходили, и должны быть немедленно прекращены», – заявил представитель.

    Дюжаррик также добавил, что генеральный секретарь выражает глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией конфликта, затрагивающей в том числе территорию Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели девяти мирных жителей при целенаправленном ударе по рейсовому автобусу.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала неотвратимое возмездие для причастных к атакам на пассажирский транспорт украинских военных.


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    27 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Саудовской Аравии к войне против хуситов

    NYT: Саудовская Аравия готовится к масштабной войне против хуситов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эр-Рияд допускает возобновление масштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) ради принуждения мятежников к мирным переговорам на выгодных условиях, пишет газета The New York Times (NYT).

    Власти королевства рассматривают возможность нанесения авиаударов в случае эскалации конфликта, передает ТАСС. Газета NYT отмечает готовность Эр-Рияда к силовому сценарию, несмотря на желание сохранить мир в регионе.

    «Королевство будет защищать себя всеми необходимыми средствами», – заявил саудовский чиновник.

    Аналитики исключают полное военное поражение мятежников. Возможной целью кампании называют ослабление хуситов. Эксперты полагают, что конфликт рискует открыть дополнительный фронт в глобальном противостоянии Соединенных Штатов и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские хуситы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    В августе мятежники атаковали позиции саудовских военных в районе Моха и провинции Мариб.

    В ответ министерство обороны королевства объявило о начале работы многонациональной морской оборонной коалиции.

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    26 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Иран задержал индийский танкер Haana в Ормузском проливе

    Mehr: Иран задержал индийский танкер Haana в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе Иран остановил индийское судно Haana, следовавшее по южному маршруту, причины инцидента пока не раскрываются, сообщило агентство Mehr.

    Иранская сторона задержала индийский танкер в Ормузском проливе, передает ТАСС. Судно следовало по южному коридору, известному как Оманский коридор.

    «Индийский танкер Haana планировал пройти по южному маршруту через Ормузский пролив, известный как Оманский коридор, но получил предупреждение о необходимости остановиться», – пишет Mehr.

    Причины задержания судна на данный момент остаются неизвестными. Источники в иранской структуре по контролю за судоходством отмечают, что за последние 24 часа движение судов на южном маршруте пролива полностью отсутствовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Иран и Оман договорились оставить для судоходства только средний коридор Ормузского пролива.

    Месяцем ранее Корпус стражей исламской революции заминировал южный маршрут этой акватории.

    В конце июня иранские военные остановили три иностранных танкера из-за попытки прохода по южному коридору без разрешения.

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    27 августа 2026, 04:28 • Новости дня
    Нефтяной танкер поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на местные власти.

    По данным UKMTO, на борту вспыхнул пожар, позднее возгорание ликвидировали. Угрозы экипажу нет, сведений о каком-либо воздействии инцидента на окружающую среду не поступало, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности сообщают, что США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе.

    Мировые цены на нефть упали до двухнедельного минимума.

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    27 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Союзники США усомнились в разминировании Ормузского пролива

    Bloomberg: Союзники США не поверили в разминирование Ормузского пролива

    Tекст: Антон Антонов

    Союзники США полагают, что американские военные пока не завершили разминирование Ормузского пролива, пишет Bloomberg.

    По данным источников Bloomberg, знакомых с внутренними оценками, американская сторона, вероятно, добилась некоторого прогресса в удалении мин в международных водах, однако не устранила все заложенные Ираном заряды, число которых оценивается от 80 до 150.

    Представители США не согласились с такой оценкой. Один из источников, знакомых с позицией Вашингтона, заявил, что приведенные цифры устарели.

    Позиция союзников США ставит под сомнение неоднократные заявления Белого дома последних дней о полной очистке пролива. По мнению союзных официальных лиц, ситуацию усложняет то, что даже обнаруженные и заложенные группами мины могли сместиться со своих исходных позиций из-за морских течений.

    Они подчеркивают, что для повышения уверенности коммерческих судоходных компаний требуется международная операция, сочетающая современное оборудование для разминирования с воздушной и морской защитой. Союзники США хотят, чтобы Иран разрешил Оману начать такую миссию в своих водах и гарантировать безопасность судов от атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади опроверг заявления американских властей о разминировании Ормузского пролива.

    Ранее Вашингтон объявил о полном контроле американских военных над стратегической водной артерией.

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    27 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Президент Сирии оплатил первую покупку картой Visa в ресторане Дамаска

    Глава переходного периода Сирии совершил первый платеж картой Visa

    Tекст: Мария Иванова

    Ахмед аш-Шараа расплатился международной банковской картой после исключения государства из американского списка стран-спонсоров терроризма.

    Сирийский лидер на переходный период совершил историческую транзакцию в центре столицы, передает РИА «Новости». Глава Центробанка страны Мухаммед Раслан подтвердил факт проведения операции.

    «В ночь на четверг президент аш-Шараа первым в стране оплатил покупку картой Visa в центре Дамаска... после исключения Сирии из списка стран-спонсоров терроризма. Не хватает слов, чтобы описать чувства», – заявил руководитель регулятора. Местные средства массовой информации также распространили видеозапись из заведения, где производился расчет.

    Раслан подчеркнул начало нового этапа для государства и готовность выстраивать современную финансовую систему. Ранее американское министерство финансов убрало страну из перечня спонсоров терроризма. Работа международных платежных систем в республике была приостановлена 15 лет назад из-за западных санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Госдепартамент США исключил Сирию из перечня государств-спонсоров терроризма.

    ноябре прошлого года американский Минфин объявил о смягчении санкций против Дамаска.

    Днем ранее Соединенные Штаты убрали президента Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка.

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    27 августа 2026, 16:15 • Новости дня
    Белый дом заявил об отсутствии переговоров с Ираном

    Белый дом: США и Иран не ведут переговоры по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон и Тегеран в настоящее время не ведут диалог по урегулированию конфликта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    По ее словам, диалог по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и  Исламской республикой приостановлен до изменения позиции иранской стороны, передает РИА «Новости».

    «Сейчас никаких переговоров не ведется, и так будет продолжаться до тех пор, пока президент не почувствует, что, возможно, они все-таки сядут за стол переговоров», – заявила Ливитт в эфире телеканала Fox News.

    Прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения.

    В июле Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    В середине августа представители Корпуса стражей исламской революции назвали выдумкой информацию о скрытых каналах связи с Вашингтоном.

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    27 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Белый дом объявил об операции по уничтожению экономики Ирана

    Белый дом: США запустили операцию по уничтожению экономики Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон запустил масштабную кампанию экономического давления под названием «Экономический изгой», направленную на разрушение финансовой системы Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время выступления в эфире телеканала Fox News.

    По ее словам, американские власти намерены полностью сокрушить финансовую систему ближневосточного государства, передает РИА «Новости».

    «У нас была операция «Эпическая ярость», чтобы уничтожить их армию. Теперь у нас есть операция «Экономический изгой», чтобы уничтожить их экономику», – заявила Ливитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске сокрушительной экономической операции против Ирана.

    Американский министр финансов Скотт Бессент назвал эти действия финальной стадией конфликта.

    В ответ Корпус стражей исламской революции подготовил различные сценарии противодействия давлению Вашингтона.

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    27 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Израильская армия разбомбила оружейные склады «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Авиация Израиля нанесла прицельные удары по объектам шиитского движения в районе Набатии после запуска заминированных дронов в сторону военнослужащих, сообщили в армейской пресс-службе.

    Армия обороны Израиля поразила арсеналы шиитского движения на ливанской территории, передает ТАСС. Поводом для ответных действий стала попытка нападения на военных с использованием двух заминированных аппаратов.

    «В рамках ударов ЦАХАЛ атаковал склады оружия «Хезболлы». Удары были нанесены в ответ на запуск двух беспилотников со взрывчаткой по солдатам ЦАХАЛ, действовавшим на хребте Али-эт-Тахер в зоне безопасности», – сообщила армейская пресс-служба. Информации о пострадавших с израильской стороны нет.

    В военном ведомстве подчеркнули, что не позволят противнику причинять вред мирным жителям и солдатам. Командование намерено и дальше решительно действовать для устранения любых возникающих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца шиитское движение применило начиненный взрывчаткой беспилотник против израильской инженерной техники.

    В начале июля авиация ЦАХАЛ осуществила серию точечных атак по позициям радикальной группировки на юге Ливана.

    В июне ливанские боевики выпустили более 50 снарядов по израильским подразделениям.

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    27 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Москва и Тегеран обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе

    МИД: Москва и Тегеран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали, сообщил МИД.

    Представители России и Ирана провели переговоры, в центре которых оказалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке и вопросы судоходства в стратегически важном регионе, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

    В ходе переговоров дипломаты затронули вопросы региональной безопасности. «Обсуждена обстановка на Ближнем Востоке, сложившаяся вследствие неспровоцированной агрессии США против Ирана», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Особое внимание стороны уделили ситуации в Ормузском проливе. Дипломаты обменялись мнениями с учетом договоренностей между Ираном и Оманом о правилах судоходства в этой стратегически важной зоне.

    Ранее замглавы МИД Георгий Борисенко выразил надежду на сохранение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о допуске в эту акваторию исключительно торговых кораблей.

    Тегеран и Маскат договорились об использовании единого среднего коридора для транзита.

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      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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