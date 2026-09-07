Задержанный украинский прокурор Крапива запретил девушке хвастаться роскошью

Tекст: Денис Тельманов

Во время обсуждения публикаций девушка выразила сильное недовольство требованиями возлюбленного. «У меня тут Porshe, Loro Piana, Mimi. В конце концов – цветы», – заявила она на одной из записей. Позже фигурантка согласилась скрыть фотографии в дорогой шубе, чтобы не привлекать лишнее внимание, передает РИА «Новости».

На других записях пара обсуждала ювелирные украшения, при этом девушка жаловалась на неудобные замки браслетов Cartier и разочарованно отмечала, что ждала в подарок часы Rolex. В ответ чиновник упрекал ее, подчеркивая, что врученный презент стоит в два раза дороже швейцарского хронометра.

По данным следствия, участники преступной схемы получали взятки от незаконных кол-центров. Злоумышленники легализовали около 30 млн гривен, или 670 тыс. долларов, через покупку недвижимости и ценностей. Еще 270 тыс. долларов они отмыли с помощью переоформления элитного жилья в Карпатах на подставных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силовики задержали начальника кибердепартамента прокуратуры Сергея Крапиву после масштабных обысков.

Центр противодействия коррупции заподозрил этого высокопоставленного чиновника в крышевании мошеннических кол-центров.

На фоне данного скандала генеральный прокурор страны Руслан Кравченко бесследно исчез.