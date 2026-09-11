В Петербурге встретили ковчег с мощами святого Дмитрия Донского

Tекст: Вера Басилая

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Димитрия Донского доставили в Казанский кафедральный собор Петербурга, передает ТАСС. Принесение святыни состоялось в канун общегородского крестного хода в честь Александра Невского.

После торжественной встречи прошел молебен, который возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В богослужении приняли участие председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский и многочисленные верующие.

«В 18.00 будет совершаться всенощное бдение, посвященное памяти Александра Невского. До 20.30 будет открыт собор, люди будут прикладываться к святым мощам», – сообщил журналистам председатель приходского совета Казанского собора протоиерей Александр Пашков. Он добавил, что 12 сентября утром пройдет божественная литургия, после чего мощи перенесут в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры.

Ковчег вместе с Казанской иконой Божией Матери пронесут во главе молитвенного шествия по Невскому проспекту. По окончании крестного хода и молебна на площади Александра Невского рака будет доступна для почитания в лавре с 13.30 до 20.00 мск.

Ранее патриарх Кирилл совершил молебен перед этой святыней на общемосковском крестном ходе.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о доставке малого ковчега с частицей мощей великого князя на мемориал Саур-Могила.

Русская православная церковь месяцем ранее подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе Московского Кремля останков великого князя.