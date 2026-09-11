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Роскосмос анонсировал совместный с Индией проект по изучению Венеры
Баканов: Россия и Индия планируют вместе исследовать атмосферу Венеры
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал перспективный российско-индийский проект по исследованию атмосферы Венеры с использованием совместного оборудования.
Россия и Индия намерены осуществить совместную миссию по исследованию атмосферы Венеры, заявил Баканов «Вестям». «С Индией сегодня у нас насыщенная повестка с точки зрения наклонения орбиты их станции национальной «Гаганьян», нашей российско-орбитальной, которая проектируется», – сказал он.
Помимо этого, Москва оказывает технологическую поддержку индийским партнерам в разработке элементов их космической станции, включая скафандры, сиденья и иллюминаторы. Также российская сторона предоставила коллегам свыше 100 тыс. квадратных километров высокодетальных спутниковых снимков.
В рамках нового проекта планируется запуск совместного оборудования на орбиту Венеры для изучения ее атмосферы. В этой инициативе активное участие принимает Российская академия наук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д» находится на этапе эскизного проектирования.
Ранее индийские партнеры заинтересовались сотрудничеством с Россией при создании орбитальной станции. До этого правительство включило венерианскую миссию в национальный космический проект.