Баканов сообщил о будущих космических соглашениях между Россией и Индией
Индийские партнеры заинтересованы в сотрудничестве с Россией при создании орбитальной станции и производстве космического оборудования, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов каналу «Россия 1».
Баканов сообщил, что Индия проявляет повышенный интерес к совместной работе с Россией в области пилотируемой космонавтики, передает «Россия 1».
По его словам, в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию стороны планируют заключить ряд новых соглашений по совместным проектам.
По словам Баканова, партнеры из Индии особенно заинтересованы в участии России в создании национальных орбитальных станций и в производстве ряда элементов космических технологий. В частности, речь идет о возможностях сотрудничества по созданию иллюминаторов, скафандров и кресел для космонавтов, отметил он. Баканов охарактеризовал взаимодействие с индийской стороной как «очень тесное».
Он уточнил, что предстоящие соглашения будут охватывать широкий спектр направлений как в области двигателестроения, так и в развитии технологий пилотируемой космонавтики. Подписание документов ожидается уже в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что более 90% взаимных расчетов России и Индии сейчас осуществляется в национальных валютах.
Он также отметил, что даже на коллективном Западе признают фантастический совокупный потенциал Индии.
Путин отметил уникальность истории отношений между Россией и Индией.