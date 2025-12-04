Баканов сообщил о будущих космических соглашениях между Россией и Индией

Tекст: Елизавета Шишкова

Баканов сообщил, что Индия проявляет повышенный интерес к совместной работе с Россией в области пилотируемой космонавтики, передает «Россия 1».

По его словам, в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию стороны планируют заключить ряд новых соглашений по совместным проектам.

По словам Баканова, партнеры из Индии особенно заинтересованы в участии России в создании национальных орбитальных станций и в производстве ряда элементов космических технологий. В частности, речь идет о возможностях сотрудничества по созданию иллюминаторов, скафандров и кресел для космонавтов, отметил он. Баканов охарактеризовал взаимодействие с индийской стороной как «очень тесное».

Он уточнил, что предстоящие соглашения будут охватывать широкий спектр направлений как в области двигателестроения, так и в развитии технологий пилотируемой космонавтики. Подписание документов ожидается уже в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что более 90% взаимных расчетов России и Индии сейчас осуществляется в национальных валютах.

Он также отметил, что даже на коллективном Западе признают фантастический совокупный потенциал Индии.

Путин отметил уникальность истории отношений между Россией и Индией.