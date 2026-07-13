Вооруженного мужчину задержали у здания американского Конгресса

Tекст: Денис Тельманов

Полиция Капитолия сообщила об аресте вооруженного человека и временном закрытии одного из пропускных пунктов у здания американского Конгресса, передает РИА «Новости». Инцидент произошел у северного блокпоста.

«Мы только что арестовали у северного блокпоста Капитолия США мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие… Северный блокпост будет закрыт на время проведения расследования полицией Капитолия», – заявил представитель правоохранительных органов.

В настоящее время следователи устанавливают личность задержанного. Правоохранители также выясняют причины, побудившие его направиться на автомобиле к Капитолию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину возле Белого дома.

Осенью прошлого года администрация американского президента перевела резиденцию в режим строгой изоляции из-за стрельбы.

Во время прошлых выборов полиция задержала в центре посетителей Капитолия нарушителя с сигнальным пистолетом.