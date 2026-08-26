Россельхознадзор попросил губернаторов ускорить меры для борьбы с борщевиком

Tекст: Антон Антонов

С первого марта 2026 года землевладельцы обязаны бороться с распространением опасных инвазивных растений, включая борщевик, однако утверждение списков остается за регионами.

По данным на 20 августа, перечни утвердили в 64 субъектах страны, но борщевик Сосновского включен лишь в 40 из них, передает РИА «Новости».

«Несмотря на ежегодное выявление борщевика Сосновского в ряде регионов отсутствуют такие утвержденные перечни: Ивановская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Смоленская области, Пермский край и Коми», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в июле 2026 года Россельхознадзор направил именные письма губернаторам регионов с просьбой ускорить принятие перечней и включить в них борщевик. Ведомство также отметило, что растение активно распространяется вдоль автомобильных и железных дорог, где требуется отдельная борьба с ним.

В марте и июле 2026 года Россельхознадзор направил соответствующие обращения в Росавтодор и ОАО «РЖД» с просьбой провести мероприятия по уничтожению борщевика на прилегающих к дорогам территориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, искусственный интеллект впервые оштрафовал владельца участка в Московской области за разросшийся борщевик.

Россельхознадзор предупредил о продаже семян этого опасного сорняка на маркетплейсах.