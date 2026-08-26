Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Россельхознадзор попросил губернаторов ускорить меры для борьбы с борщевиком
Главам семи регионов России, где до сих пор не утвердили перечни инвазивных растений с учетом борщевика Сосновского, направлены именные письма, сообщили в Россельхознадзоре.
С первого марта 2026 года землевладельцы обязаны бороться с распространением опасных инвазивных растений, включая борщевик, однако утверждение списков остается за регионами.
По данным на 20 августа, перечни утвердили в 64 субъектах страны, но борщевик Сосновского включен лишь в 40 из них, передает РИА «Новости».
«Несмотря на ежегодное выявление борщевика Сосновского в ряде регионов отсутствуют такие утвержденные перечни: Ивановская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Смоленская области, Пермский край и Коми», – говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим в июле 2026 года Россельхознадзор направил именные письма губернаторам регионов с просьбой ускорить принятие перечней и включить в них борщевик. Ведомство также отметило, что растение активно распространяется вдоль автомобильных и железных дорог, где требуется отдельная борьба с ним.
В марте и июле 2026 года Россельхознадзор направил соответствующие обращения в Росавтодор и ОАО «РЖД» с просьбой провести мероприятия по уничтожению борщевика на прилегающих к дорогам территориях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, искусственный интеллект впервые оштрафовал владельца участка в Московской области за разросшийся борщевик.
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