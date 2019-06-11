Египет потребовал у Британии вернуть похищенный бюст Тутанхамона

Египетские власти обратились к британскому правительству с требованием вернуть каменный бюст фараона Тутанхамона обратно в Луксор, откуда он был вывезен.

Бюст Тутанхамона выставлен на торги аукционного дома Christie's в Лондоне, его продажа запланирована на начало июля, сообщает Arab News.

«Посольство Египта в Лондоне, в свою очередь, обратилось в британский МИД и аукционный дом, заявив о праве Египта на памятник», – говорится в заявлении египетского ведомства.

Оценочная стоимость скульптуры, возраст которой составляет около 3 тыс. лет, – 5 млн долларов.

Каир будет также добиваться снятия с торгов других древнеегипетских предметов и возвращения их на родину.

Фараон Тутанхамон (1341-1323 год до н. э.) считается одним из самых ярких правителей Древнего Египта эпохи Нового царства. Он умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 20 лет.

Ранее в Египте нашли сфинкса с головой барана и телом льва примерным возрастом 4 тыс. лет. Также «черные археологи» нашли неизвестную древнюю гробницу недалеко от комплекса пирамид Гизы.