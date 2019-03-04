Археологи в Египте обнаружили криосфинкса

Сфинкса с головой барана и телом льва примерным возрастом 4 тыс. лет нашли в Египте.

«Пятиметрового криосфинкса (так называется сфинкс с телом льва и головой барана) обнаружила совместная шведско-египетская археологическая миссия в районе древней каменоломни в Джибаль эс-Сильсиля недалеко от города Асуан на юге Египта», – передает сообщение газеты «Мобтада» РИА «Новости».

Находка была сделана под обломками песчаника. По мнению ученых, примерное время создания памятника – эпоха правления деда Тутанхамона – фараона Аменхотепа III (примерно 1388 – 1353 (1351) до н. э.).

Сфинкс и его уменьшенная копия были подготовлены к транспортировке, но по каким-то причинам остались в каменоломне. Археологи предполагают, что памятник не удалось завершить из-за смерти фараона или повреждений.

Помимо большого и малого криосфинксов была найдена высеченная из песчаника кобра. Она должна была украшать голову статуи и обелиск с текстом эпохи Аменхотепа III.

Раскопки в районе Джибаль эс-Сильсиля продолжаются.

Ранее сообщалось, что «черные археологи» нашли неизвестную древнюю гробницу недалеко от комплекса пирамид Гизы.