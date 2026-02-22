Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Глава МИД Финляндии заявила о возможном диалоге ЕС с Россией
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен допустила возможность диалога между Евросоюзом и Россией для урегулирования конфликта на Украине.
«Конечно, в какой-то момент… Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает», – цитирует ее РИА «Новости» со ссылкой на портал Yle.
Валтонен при этом призвала усилить давление на Москву по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но не уточнила конкретные шаги для этого, признав ситуацию сложной.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией. В Европе стали активнее обсуждать возвращение прямых контактов с Россией