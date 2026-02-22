Глава МИД Финляндии заявила о возможном диалоге ЕС с Россией

Tекст: Катерина Туманова

«Конечно, в какой-то момент… Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает», – цитирует ее РИА «Новости» со ссылкой на портал Yle.

Валтонен при этом призвала усилить давление на Москву по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но не уточнила конкретные шаги для этого, признав ситуацию сложной.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией. В Европе стали активнее обсуждать возвращение прямых контактов с Россией



