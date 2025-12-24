Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Песков анонсировал вручение Путиным госнаград в Кремле
Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле церемонию вручения государственных наград, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков на брифинге заявил: «В Кремле Путин имеет в виду вручить госнаграды. В Кремле традиционная, предновогодняя церемония вручения государственных наград», передает ТАСС.
Ранее Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Накануне в Кремле сообщили, что в среду в Екатерининском зале Кремля пройдет церемония вручения государственных наград деятелям науки, культуры, спорта и других важных отраслей. Награды вручит президент России Владимир Путин.