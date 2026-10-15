Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Уволенная замглавы офиса Зеленского задекларировала почти 500 тыс. долларов
Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая задекларировала более 492 тыс. долларов
Бывшая заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая, уволенная на фоне расследования НАБУ, задекларировала более 492 тыс. долларов на счетах в банках.
Согласно декларации, проанализированной РИА «Новости», при своем увольнении с поста экс-замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая указала наличие 436,6 тыс. долларов на банковских счетах.
В украинских банках у бывшей чиновницы хранится 117,8 тыс. долларов, 51,5 тыс. евро и 723 тыс. гривен (около 16,1 тыс. долларов). Еще 759 тыс. шекелей (245 тыс. долларов) находятся на счету в национальном банке Израиля.
Также экс-замглавы офиса Зеленского задекларировала 20 тыс. долларов наличными и указала, что 35,8 тыс. долларов переданы в фонд финансирования строительства. Таким образом, в целом Мудрая задекларировала более 492 тыс. долларов.
Ранее за Ирину Мудрую внесли залог по делу о легализации средств. Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас на Украине втрое снизили залог фигуранту коррупционного дела Миндича.
А в прошлом месяце первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскрыл коррупционные схемы немецкого «Зондерштаба по Украине».