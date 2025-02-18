Шахматист Непомнящий подписал контракт с киберспортивной командой

Шахматист Ян Непомнящий присоединился к сербскому клубу Aurora для Chessable Masters

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский шахматист Ян Непомнящий заключил контракт с киберспортивной командой Aurora из Сербии для участия в турнире Chessable Masters, сообщает ТАСС. Это состязание является частью отбора к Esports World Cup (EWC).

В пресс-службе клуба отметили, что участие Непомнящего станет значительным шагом в развитии шахмат как киберспортивной дисциплины. Сам шахматист выразил надежду, что новый формат соревнований привлечет больше зрителей и сделает шахматы более популярными среди молодежи.

«После появления в программе EWC шахматы могут стать полноценной киберспортивной дисциплиной. Надеюсь, что новый зрелищный формат поможет привлечь новую аудиторию», – сказал Непомнящий. Он также отметил, что давно интересуется киберспортом и с удовольствием присоединился к команде Aurora Gaming, которая, по его мнению, является амбициозным проектом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу, где он разделил титул с Магнусом Карлсеном. Непомнящий рассказал о своей реакции на предложение разделить титул чемпиона мира с Карлсеном. Ранее Яна Непомнящего оштрафовали на чемпионате мира за нарушение дресс-кода.