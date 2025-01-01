Непомнящий рассказал о реакции на предложение разделить титул чемпиона мира с Карлсеном

Tекст: Валерия Городецкая

Непомнящий отметил, что игра была напряженной, но он не был настроен пессимистично, передает РБК. «К тому же в блице может случиться все, что угодно», – сказал он.

Непомнящий также припомнил аналогичный случай на шахматной Олимпиаде в Токио, когда ему не понравилось подобное решение. Он добавил, что, возможно, международная федерация вернет армагеддон для определения победителя, но не намерен жаловаться.

В свою очередь, Магнус Карлсен заявил, что продолжать игру после насыщенного дня «было бы слишком». Он подчеркнул, что разделение титула было правильным решением, добавив, что зрители понимали усталость и нервозность шахматистов. Карлсен отметил, что его решение может понравиться не всем.

Финальный матч турнира начался с двух побед Карлсена, но Непомнящий смог выровнять счет, выиграв в следующих партиях. Дополнительные партии закончились ничьей, после чего Карлсен предложил поделить титул.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, где он разделил титул с Магнусом Карлсеном.