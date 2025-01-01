Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

Tекст: Валерия Городецкая

Поздравление Непомнящему было опубликовано на сайте Кремля. В телеграмме президент отметил высокие достижения шахматиста, его стойкость в финале и пожелал ему здоровья и успехов в 2025 году.

«Вы на «отлично» прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!», – говорится в поздравлении.

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен разделили первое место на турнире в Нью-Йорке. В финальном матче Карлсен выиграл две первые партии, но Непомнящий выровнял счет, одержав победы в следующих играх. Дополнительные партии завершились ничьей, после чего Карлсен предложил разделить титул.

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