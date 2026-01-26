Медведев: Ядерный клуб государств будет расширяться

Tекст: Антон Антонов

Медведев заявил, что существующие противоречия и «разлом» в мироустройстве подталкивают ряд стран к поиску эффективных способов защиты. Он отметил, что не исключает вариант, при котором некоторые государства сочтут обретение ядерного оружия наиболее оптимальным способом обеспечения безопасности, пишет «Коммерсант».

«Полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться», – сказал он.

Медведев добавил, что многие страны уже обладают техническими возможностями для создания военно-ядерных программ и ведут соответствующие исследования. Медведев считает, что человечество пока не придумало иного способа гарантировать защиту суверенитета, кроме обладания ядерным оружием.

«Не нужно лукавить, нужно открыто признать, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то, вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было», – заявил Медведев.

Он выразил пессимизм в отношении будущего режима ядерного нераспространения, однако отметил, что признанные ядерные державы обладают потенциалом предотвратить массовое распространение таких вооружений при наличии политической воли.

На вопрос о возможных новых членах ядерного клуба он ответил, что многие государства уже занимаются соответствующими исследованиями, а грань между мирным и военным атомом остается очень подвижной. «Но появление новых членов ядерного клуба вполне вероятно», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

Медведев отметил, что на инициативу России по «пост-ДСНВ» со стороны США пока не последовало положительного отклика. При этом он считает, что лучше не заключать нового Договора о стратегических наступательных вооружениях, чем подписывать соглашение, которое лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах.

Кроме того, он заявил, что атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия.