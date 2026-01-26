Спикер парламента Чехии счел провокацией 30-метровый флаг Украины в Праге

Tекст: Антон Антонов

Флаг был размещен посольством Украины в Праге в субботу в честь 107-й годовщины объединения Украины, передает РИА «Новости».

«На мой взгляд, это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику», – заявил Окамура в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Он считает, что такие действия не способствуют хорошим отношениям между Чехией и Украиной. Окамура заявил, что уважение к стране пребывания и ее символам должно быть само собой разумеющимся.

Окамура отметил, что уже обсудил ситуацию с министром иностранных дел Петром Мацинкой, чтобы такие инциденты не повторялись в знаковых местах города. Он также сообщил, что правительство Чехии готовит новый закон, который предусматривает ужесточение условий пребывания иностранцев, в том числе граждан Украины.

«Мы здесь не на Украине, а в Чехии. Можете ли вы себе представить, чтобы в прошлом чешские эмигранты вывешивали бы 28 октября [день образования независимой Чехословакии] 30-метровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бене и так далее?» – заявил Окамура.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в новогоднем обращении Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Посол Украины Зварич возмутился и заявил, что слова спикера парламента Чехии о «хунте» Зеленского полны ненависти. Глава МИД Чехии Петр Мацинка сказал, что реакция Зварича на слова Окамуры является неуместной. Премьер Чехии Андрей Бабиш отметил, что Зварич нарушил дипломатический этикет.