Священники Армянской церкви осудили нападки властей Армении на священнослужителей

Tекст: Елизавета Шишкова

Духовенство Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской апостольской церкви выразило глубокую обеспокоенность действиями официальных лиц Армении, говорится в сообщении на сайте епархии.

В заявлении священнослужители решительно осудили «антиконституционный, богоборческий и антицерковный курс» республиканских властей, отметив незаконные аресты и дискредитацию духовного сословия, а также преследование граждан, защищающих Церковь.

В документе подчеркивается недопустимость использования государственными деятелями непристойной лексики и распространения клеветнической информации, что, по мнению духовенства, усиливает раскол и вражду в обществе и ослабляет национальное единство. Такая политика, заявили священники, может нанести непоправимый вред стране.

«Призываем к общенациональному единству, к защите наших духовных и национальных ценностей, к верности утвержденному Богом Святому Эчмиадзину – духовному центру всех армян», – говорится в заявлении. В документе также прозвучал призыв не поддаваться провокациям и не верить лжи, распространение которой, по мнению церковного руководства, противоречит христианским принципам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армянская апостольская церковь обвинила власти Армении после задержания ряда священнослужителей.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после публикации телефонного разговора, в котором обсуждались призывы католикоса к протестам против Никола Пашиняна.