    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    49 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    6 комментариев
    2 января 2026, 22:59 • Новости дня

    Украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал машину с ребенком под Тарасовкой

    Омбудсмен Георгиев: ВСУ целенаправленно атаковали машину с семьей под Тарасовкой

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский FPV-дрон неподалеку от села Тарасовка целенаправленно атаковал заднее стекло гражданского автомобиля, в котором ехали женщина с пятилетним ребенком и ее родители, ребенок погиб, сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

    «Это, как и в Хорлах, был очередной злонамеренный террористический акт, потому что удар был нанесен по гражданскому автомобилю, в котором ехали совершенно мирные граждане. Гражданская обычная машина», – приводит слова Георгиева РИА «Новости».

    По словам омбудсмена, в машине находились «дедушка, бабушка, их дочь и внук». Семья ехала из Подокалиновки, когда их автомобиль был поражен дроном. Омбудсмен отметил, что удар был нанесен по заднему стеклу.

    После взрыва водитель через лобовое стекло вытащил жену, передал ей внука и начал помогать дочери. Мальчик скончался от полученных ран. По словам Георгиева, мать еще не знает о гибели сына – она была госпитализирована в Крыму и сейчас находится в тяжелом состоянии без сознания. Мужчина получил легкие ранения, его жена – ранения средней степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в результате удара украинского дрона по автомобилю в Тарасовке Херсонской области погиб пятилетний ребенок. Трое взрослых получили ранения и были госпитализированы.

    2 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

    Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области и, вероятно, имеют отношение к новогоднему теракту в гостинице в селе Хорлы, а также удару по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

    Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    Комментарии (14)
    2 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Политолог Шеслер: После назначения Буданова главой офиса президента Киев усилит террористическую деятельность

    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Террористическая практика украинской власти после назначения Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) будет продолжена. Не стоит забывать, что глава ГУР МО Украины является одним из основных идеологов преступных атак на территорию России», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Более того, Буданов, представляющий интересы спецслужб, по сути, является ставленником Британии. На этом фоне можно говорить о серьезном укреплении позиций Лондона на Украине. Как следствие, стоит ожидать еще большего усиления диверсионной деятельности Киева», – продолжила спикер.

    Определенные изменения ждут и переговорный трек, допускает аналитик. «России стоит отдавать себе отчет в том, что Буданов – представитель «партии войны». Поэтому никакого смягчения в позиции Киева ждать не приходится. И Зеленский лишний раз подчеркивает это новым назначением», – считает она.

    «В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы Украина уступила на этом направлении. Однако Трамп очень ограничен в инструментах влияния. Поэтому он, скорее всего, просто выскажет свое недовольство таким решением Зеленского», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины. Согласился ли он, пока не известно.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Ранее он озвучивал список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и собственно Кирилл Буданов.

    Между тем украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Комментарии (15)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 05:58 • Новости дня
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, ее подозревают в «коллаборационной деятельности», сообщила прокуратура Украины.

    В прокуратуре сообщили, что женщина была директором детского сада в Макеевке с 2014 года и осталась работать на своей должности «уже по российскому законодательству», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что женщина «внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы».

    «Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», – говорится в сообщении.

    Как уточнили в украинской прокуратуре, женщина приехала в столицу для оформления пенсии и получения заграничного паспорта.

    Пресс-служба СБУ уточнила, что женщине предъявлено подозрение в «коллаборационной деятельности». Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Сейчас по делу проводится расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» против 59-летней жительницы Харькова за упрек ВСУ в противоправных действиях. Суд в Одессе назначил наказание в виде 15 лет колонии мужчине, который вывесил российский флаг.

    Комментарии (12)
    2 января 2026, 09:42 • Новости дня
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

    Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, передает RT.

    Дмитриев опубликовал соответствующий пост в соцсети Х, сделав репост сообщения одного из блогеров, который написал о трагедии. Дмитриев задался вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. После атаки ВСУ в регионе объявили траур. В результате атаки в населенном пункте Хорлы установили личности семи погибших.

    Комментарии (16)
    2 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев

    КМИС: Число сторонников уступок по территориям на Украине выросло втрое

    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев
    @ Pat Batard/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, увеличилась втрое по сравнению с 2022 годом, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

    Согласно исследованию, в декабре 2025 года 33% респондентов допустили уступки по территориям, тогда как в 2022 году такой позиции придерживались лишь 10%, передает ТАСС.

    Одновременно снизилась доля граждан, полностью отвергающих любые территориальные компромиссы: если в 2022 году их было 82%, то к концу 2025 года – 53%.

    Исследование проводилось методом телефонных интервью с 26 ноября по 29 декабря 2025 года на территориях, контролируемых Киевом. В опросе участвовали 1001 человек старше 18 лет, максимальная статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.

    Ранее опрос показал рекордный уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского.

    Газета The New York Times писала, что украинские представители выразили готовность уступить часть территорий в ходе переговоров с делегацией США в марте в Эр-Рияде.

    Комментарии (13)
    2 января 2026, 14:37 • Новости дня
    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по портам и инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по ключевой инфраструктуре Одессы привели к серьезным перебоям с поставками продовольствия и топлива, город оказался в полублокаде, а морской экспорт Украины оказался под угрозой, сообщает газета The Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, Одесса оказалась в состоянии полублокады в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктуре, передает RT.

    Как отмечает издание, основные удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, особенно в области сельского хозяйства, ведь страна почти 90% сельхозпродукции отправляет морским путем.

    Авторы статьи подчеркивают, что даже кратковременное вмешательство в работу портов может иметь долгосрочные последствия для экономики страны и влияния на глобальные рынки – эти последствия заметят далеко за пределами конфликта. Также заявляется, что Одесса сейчас входит в число приоритетных целей российской армии.

    Ранее стало известно о перебоях с продовольствием в городе Рени Одесской области из-за перекрытия дорог украинскими военными. Кроме того, основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин отмечал, что закрытие моста в Одесской области грозит стране нехваткой топлива.

    Ранее портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена, повреждены объекты двух крупнейших портов региона.

    Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские силы регулярно наносят удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины, что постепенно отсекает ее от Черного моря.

    Комментарии (2)
    2 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Буданов согласился возглавить офис Зеленского

    Буданов принял предложение Зеленского возглавить его офис

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в России) согласился занять пост главы офиса президента.

    Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил о новом назначении, передает ТАСС. В своем Telegram-канале он рассказал, что принял предложение Владимира Зеленского стать главой президентского офиса.

    «Принял предложение Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Продолжаю служить Украине», – заявил Буданов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины.

    Комментарии (4)
    2 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы

    Военкор Коц: Когда нечем похвастать на поле боя, Киев нападает на мирное население

    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаки ВСУ часто не несут в себе никакой военной логики. Поэтому Европа, не способная объяснить своим налогоплательщикам, зачем ЕС финансирует такую армию, попросту молчит. Но несмотря на это, Россия должна и дальше следовать своим целям, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц, комментируя удар дронов ВСУ по кафе в Хорлах.

    «В ряде атак противника не стоит искать военную целесообразность. В чем, скажем, была логика нанесения удара по центру Белгорода в предновогоднюю ночь в 2023 году? В случае с Хорлами, возможно, украинские дроноводы руководствовались какими-то своими данными, согласно которым в заведении могли находиться некие чиновники или военные», – предполагает военкор Александр Коц.

    Но это, акцентирует спикер, не оправдывает атаку по празднеству, где были гражданские, в том числе дети. «С 2014 года мы сталкиваемся с актами государственного терроризма со стороны Украины. В этом суть нынешнего киевского руководства – когда нечем похвастать на поле боя, они нападают на мирное население», – добавляет аналитик.

    Военкор также обратил внимание на то, что Европа традиционно замалчивает произошедшее в Херсонской области. «К сожалению, это является уже привычным поведением западного информсообщества, которое демонстрирует политику двойных стандартов. Если бы нашелся малейший повод обвинить в чем-то подобном Россию, все иностранные СМИ активно бы об этом трубили», – считает он.

    «Впрочем, а как недружественным правительствам объяснять своим гражданам и аудитории, что вооруженные силы, на которые идет львиная доля европейских бюджетов, убивают гражданских? Более того, даже украинские СМИ почти не пишут об ударе», – подчеркивает эксперт.

    Между тем России не стоит отвечать на каждый теракт в отдельности, полагает собеседник. «Наш ответ должен быть постоянным и непрерывным, ведущим к достижению поставленных целей СВО. Однако в карточных играх есть такое понятие, как повышение ставки. На мой взгляд, именно этим нам и стоит заниматься, тем более что умение это делать мы продемонстрировали в свое время ударом «Орешника», – напоминает он.

    В заключение Коц выразил уверенность в том, что «пора наносить удары не по центрам принятия решений, а по людям, которые эти решения принимают».

    Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Личности семи человек ранее удалось установить.

    Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками с горючей смесью по кафе и гостинице. Как указывал губернатор Владимир Сальдо, многие посетители «сгорели заживо». Чиновник отметил, что эта атака по мирным жителям сравнима с трагедией в одесском Доме профсоюзов, и что произошла она почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром.

    На фоне трагедии 2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

    Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен срочно и публично осудить теракт, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области», – заявил Гатилов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале постпредства, подчеркнул, что замалчивание этой трагедии будет «равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев».

    Гатилов также добавил, что рассматривает произошедшее как очередное «безумное злодеяние Зеленского и его клики», назвав их «кровавыми монстрами», для которых главная цель – удержаться у власти. По его словам, киевский режим стремится отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска путей к миру.

    Комментарии (5)
    2 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость

    Экс-премьер Кинах: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость

    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
    @ Emmi Korhonen/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смертность на Украине в три раза превышает рождаемость, заявил в пятницу бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах.

    По его словам, за первые шесть месяцев 2025 года на Украине зарегистрировали около 100 тыс. новорожденных и примерно 249 тыс. смертей, передает РИА «Новости». «Коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к трем к одному», – подчеркнул он в эфире «Новости.LIVE».

    Кинах также добавил, что количество людей с инвалидностью на Украине увеличилось существенно за последние три года: с 2,7 млн в 2022 году до 3,4 млн человек. Он связал это с последствиями конфликта и ухудшением общей ситуации в стране.

    По оценкам ООН, после февраля 2022 года территорию Украины покинули примерно 6,8 млн жителей. Организация отмечает, что некоторые регионы страны практически опустели, так как большинство молодежи уехали, а на местах в основном остались пожилые граждане.

    В 2024 году ЦРУ зафиксировало на Украине самый высокий уровень смертности в мире.

    Комментарии (6)
    2 января 2026, 21:12 • Новости дня
    ВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров

    Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Хорлам средствами для разрушения бункера

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и гостинице в Хорлах применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Вооружённые силы Украины нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области накануне нового года, используя средства поражения, которые обычно применяются против укреплённых бункеров, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, выжившие в результате удара называют произошедшее настоящим ужасом.

    Власти региона пообещали материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам с ранениями средней и тяжёлой степени – 627 тыс. рублей, а пострадавшим с лёгкими травмами – 313,5 тыс. рублей. Травмированным также окажут необходимую медицинскую и организационную помощь.

    Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных ВСУ по кафе в Хорлах беспилотников нес около 20 кг тротила.

    В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах число жертв среди мирных жителей увеличилось до 28 человек, а количество пострадавших превысило 60 человек.

    Власти Херсонской области опубликовали список опознанных 12 погибших при теракте в Хорлах.

    Комментарии (3)
    2 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента Украины
    Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову (внесен в список экстремистов и террористов в России) занять пост главы офиса президента Украины.

    Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о предложении начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента, передает ТАСС.

    В публикации указано, что предложение поступило лично от Зеленского, однако не уточняется, дал ли Буданов свое согласие или отказался от этой должности.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Владимир Зеленский впервые озвучил список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и Кирилл Буданов.

    Украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Комментарии (6)
    2 января 2026, 04:27 • Новости дня
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Сербии усилили контроль и ограничения для экспорта своей оборонной продукции, это призвано предотвратить ее возможное попадание на Украину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

    «Теперь больше контроля, больше ограничений», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Боцан-Харченко сообщил, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает работу и модернизируется, а экспорт вооружений является для страны важным источником дохода.

    Дипломат отметил, что «важен избирательный подход» к выбору партнеров и получателей оружия. Он выразил надежду, что сложные обсуждения «позволят и уже позволили преодолеть» ситуацию вокруг поставок ВСУ, а также устранить прежние опасения и снять озабоченность Москвы по поводу возможных поставок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что контролировать выдачу лицензий на продажу боеприпасов в стране удается строго, а поставки проходят в крайне ограниченных объемах. Ранее Вучич подчеркивал, что несмотря на усилия, отдельные партии боеприпасов сербского производства иногда оказываются на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на выполнение Сербией обещаний по контролю экспорта вооружений и недопущению их поставок на Украину.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что беспокойство связано с ростом жертв среди гражданских и разрушением инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, из-за продолжающихся нападений на Украине и в России, передает РИА «Новости».

    Он отдельно отметил, что у ООН «нет возможности проверить детали атаки в Хорлах из-за отсутствия доступа к региону».

    Представитель ООН подчеркнул, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. «Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», – сказал Дюжаррик. Он добавил, что Гутерриш призвал к прекращению огня на Украине.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила. По словам главы региона, исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Россия потребовала от ООН осудить этот теракт.

    Комментарии (6)
    2 января 2026, 09:06 • Новости дня
    Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27
    Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    По ее словам, число погибших в результате атаки Вооружённых сил Украины на село Хорлы в Херсонской области увеличилось до 27 человек, включая двоих детей, передает ТАСС. Петренко уточнила, что среди пострадавших ещё пять несовершеннолетних.

    В медицинские учреждения доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести.

    Ранее источники сообщали о 24 погибших в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. Власти региона объявили траур после атаки ВСУ. Специалисты установили личности семи погибших в результате удара по Хорлам.

    Комментарии (5)
    2 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Опубликован список погибших при теракте ВСУ в Хорлах

    Власти Херсонской области опубликовали список 12 погибших при теракте в Хорлах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Херсонской области заявили, что личности 12 погибших после ночного удара дронами по кафе и отелю в Хорлах уже установлены, однако для окончательной идентификации всех жертв потребуется специальная генетическая экспертиза.

    Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальный список погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на кафе и отель в поселке Хорлы Херсонской области. По последним данным, к 17:00 мск 2 января установлены личности 12 погибших, следует из сообщения в Telegram-канале администрации Херсонской области.

    В числе жертв – мужчины и женщины в возрасте от 15 до 65 лет, среди которых 43-летний мужчина, а также женщины 34 и 44 лет. Персональные данные всех жертв размещены в официальном канале региональной администрации.

    Как отмечается в сообщении, «установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы». Работа специалистов продолжается, информация о новых данных будет появляться по мере возможности.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Соцфонд назначил пенсии родственникам погибших в Хорлах. Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области начало принимать документы от пострадавших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах для оформления единоразовой выплаты.

    Следователи установили личности 13 человек, погибших в ходе теракта в Хорлах.

    Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27 человек.

    Комментарии (0)
