    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену
    Лавров пригрозил журналисту вооруженной охраной
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    Лавров: Путин испытал европейцев Шрёдером
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть
    Рубио сообщил о неизменности курса США по вопросу Тайваня
    Президент Литвы призвал сбивать украинские беспилотники
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    15 мая 2026, 11:16 • Новости дня

    Ранившего девочку ножом в Подмосковье мужчину задержали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московской области задержан подозреваемый в покушении на убийство малолетнего ребенка, пострадавшая выписана из больницы после оказания медицинской помощи.

    Против 21-летнего мужчины, ранившего ножом ребенка в Подмосковье, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, злоумышленник нанес удары ножом по лицу незнакомой семилетней девочке и скрылся. Родители оперативно вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в Центр имени Рошаля.

    В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области уточнили, что врачи провели осмотр и оказали необходимую помощь. В настоящее время девочка выписана и находится под амбулаторным наблюдением врачей по месту жительства.

    Напомним, в Наро-Фоминском городском округе мужчина нанес тяжелые ранения семилетнему ребенку.

    В апреле подмосковные следователи возбудили дело против метнувшего нож в ребенка мужчины.

    14 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Армении не видят поводов для беспокойства в связи с новым российским законом о защите граждан за рубежом.

    Глава армянского правительства Никол Пашинян прокомментировал недавние законодательные инициативы Москвы, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что присутствие 102-й российской военной базы на территории республики не вызывает тревоги у Еревана.

    «У меня нет обеспокоенности, так как 102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении. Обеспокоенности быть не может», – заявил премьер-министр в беседе с журналистами.

    Накануне депутаты Госдумы приняли законопроект, разрешающий использовать армию для защиты россиян в случае их преследования иностранными судами. Документ вступит в силу через десять дней после подписания президентом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Госдума одобрила применение армии для защиты арестованных за рубежом россиян.

    В конце прошлого года власти Армении исключили вывод российской военной базы из Гюмри.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отсутствие официальных запросов об уходе военных со стороны Еревана.

    14 мая 2026, 17:29 • Новости дня
    Эксперт: Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике

    Политолог Ухов: Фильм «Проект «Конец света» показал Россию великой космической державой

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вышедший в Голливуде фильм «Проект «Конец света» показал Россию как одну из ведущих космических держав и важного участника глобального научного сотрудничества. Такой подход может позитивно повлиять на западную аудиторию, относящуюся со скепсисом к нашей стране, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Ранее в западных СМИ обратили внимание на то, что создатели голливудского блокбастера отвели в нем важную роль российским ученым.

    «В фильме «Проект «Конец света» русские показаны в позитивном ключе – что, прямо скажем, редкость для американских блокбастеров. Рад, что создатели ушли от изображения плавающих в невесомости балалаек и ушанок», – отметил политолог Илья Ухов.

    Спикер напомнил, что после премьеры журналисты попытались «прижать» режиссера Фила Лорда якобы неудобным вопросом: «Почему в картине столько русского?» «Он ответил, что это дань вкладу СССР и России в развитие космонавтики. А если эти факты не может принять какая-то часть зрителей, то это не проблемы создателей картины», – привел собеседник слова Лорда.

    Ухов также обратил внимание, что по сюжету фильма и книги-первоисточника Энди Вейера «Проект Аве Мария» цепочку одноклеточных астрофагов между Солнцем и Венерой открыла именно российский астроном Ирина Петрова. Кроме того, космическая миссия для исследования «линии Петровой» состояла из китайского астронавта Яо Ли Джи, российского бортинженера Олеси Илюхиной и американского ученого Мартина Дюбуа. «Это очевидное признание присутствия России в эксклюзивном клубе великих космических держав», – подчеркнул эксперт.

    По мнению Ухова, фантастические блокбастеры подобного уровня сегодня являются уже не просто фильмами для развлечения, но социально-программирующими проектами. «Думаю, картина сможет заставить задуматься ту часть американской и европейской общественности, которая со скепсисом относится ко всему русскому. Вероятно, кто-то из них станет воспринимать нашу страну более конструктивно и благосклонно», – указал он.

    «Фильм замечателен в целом тем, что показывает Россию неотъемлемой частью мировой истории, прогресса и науки. Создатели напомнили: космос – это сфера, в которой государства должны сотрудничать между собой. Эта линия пролегает в ряду других всеобщих мировых вызовов, вроде экологии и борьбы с пандемиями», – подчеркнул политолог.

    «Кроме того, фильм популяризирует математику и другие науки и предлагает один из сценариев того, как прошел бы в реальности контакт человека с представителем инопланетной цивилизации, обладающим иной логикой мышления», – детализировал собеседник.

    Напомним, в голливудском блокбастере «Проект «Конец света» важную роль создатели фильма уделили ученым и космическим специалистам из России. Российский научный и отраслевой вклад показан как неотъемлемая часть глобального сотрудничества во имя спасения человечества. В публичных комментариях создатели фильма подчеркивают уважение к вкладу России в исследование космоса и объясняют, что без России невозможно представить реальное мировое космическое сотрудничество.

    «Мы не могли не учесть вклад, который был сделан СССР и Роскосмосом, начиная с первого полета человека и первого спутника Земли. Их космонавты участвуют в миссиях Space-X. Они создали самую большую научную лабораторию на орбите, напечатали органы, хрящевую ткань в космосе и сняли первый фильм в космосе, а мы пока нет. Мы верим в их космический потенциал и выразили свое уважение таким образом», – отмечал Лорд.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия запустила с Байконура новую ракету-носитель «Союз-5» – «рабочую лошадку» для достижения страной полноценного космического суверенитета.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жертвой атаки украинского дрона в Брянской области, предположительно, стал мужчина, совершавший пешее путешествие в Бразилию с самодельной повозкой, известный как Саша Конь.

    Жертвой налета украинского беспилотника, предположительно, стал 37-летний житель Ставрополья, известный как Саша Конь, передает ТАСС. Мужчина шел пешком в Бразилию, преодолевая ежедневно около 30 километров. Свои вещи он тянул на тросе в самодельной повозке, благодаря чему получил необычное прозвище.

    Накануне, 13 мая, бывший губернатор региона Александр Богомаз сообщил об ударе дрона-камикадзе по селу Старая Погощь Суземского района. В результате атаки погиб мирный житель. Оперативные службы пока не могут окончательно подтвердить личность жертвы из-за отсутствия бумаг.

    «У погибшего не было документов с собой. К сожалению, точно не можем сказать. Предположительно, погиб путешественник», – заявил представитель экстренных служб. Собеседник агентства также уточнил, что рядом с телом обнаружили характерную тележку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля жертвой атаки украинского беспилотника в Климовском районе стал сотрудник местного предприятия.

    14 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента Российской академии образования принял участие в эксперименте по сдаче единого государственного экзамена, но не справился с заданиями, о чем сам и сообщил журналистам.

    Академик РАН Геннадий Онищенко попытался написать единый госэкзамен по личной просьбе министра просвещения, но не справился с заданием.

    «Экзамен – это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ "крестики-нолики"», – заявил Онищенко в интервью НСН.

    Заместитель президента РАО признался, что получив экзаменационный бланк, совершенно ничего в нем не понял. Формат с выбором правильного варианта напомнил ему теоретическую часть тестирования на водительские права, где нужно просто угадать ответ.

    При этом академик обратил внимание на нехватку опытных педагогов. По его словам, учителей, способных принимать традиционные экзамены, в школах почти не осталось, так как большинство из них уже вышли на пенсию. Какой именно школьный предмет он взялся сдавать в рамках эксперимента, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Онищенко рассказал о вариантах переименования среднего профессионального образования. До этого он заявил о невозможности отмены школьных домашних заданий. Также академик выступил за введение оценок по поведению для учеников.

    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа

    Востоковед Маслов: Переговоры Си Цзиньпина и Трампа были крайне тяжелыми

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прорыва на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа не случилось. Китай считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям. Американская же позиция с учетом того, что США увязли в Иране, оказалась весьма слабой, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа едва ли можно назвать победной или успешной для американской стороны», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он назвал показательным, что многие вопросы остались за кадром и без публичных комментариев. «Это значит, что переговоры были крайне тяжелыми», – добавил собеседник.

    Так, Пекин заявил жесткую позицию по Тайваню, указал политолог. «Главное требование руководства КНР состоит в том, чтобы Вашингтон прекратил поддержку острова, в том числе в военном плане: речь о передаче вооружений и выделении средств на их закупку», – уточнил Маслов. Другой вопрос, пойдет ли американская администрация на уступки, ведь Тайвань – рычаг давления на Китай.

    Также, продолжил востоковед, Си и Трамп обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. «США пытались надавить на Китай, чтобы тот в свою очередь повлиял на позицию Ирана», – указал аналитик, напомнив, что Тегеран – важный союзник Пекина, и дестабилизация режима в Исламской республике невыгодна КНР.

    Кроме того, затрагивался и украинский кризис, потому что это вопрос глобальной безопасности, отметил собеседник. Он упомянул последние заявления президента России о том, что Москва готова к переговорам с Владимиром Зеленским – было бы, о чем говорить. «То есть, просить Пекин подталкивать российское руководство к диалогу сейчас бессмысленно, потому что и так у нас есть согласие», – заметил спикер.

    «Впрочем, Китай никогда и не оказывал давление на Москву. Россия – очень стабильный партнер для республики. Причем, события в ближневосточном регионе, которые привели к дефициту энергоресурсов, показали, что РФ готова резко увеличивать поставки по разумной цене», – добавил Маслов.

    Наконец, Си и Трамп обсудили экономическое сотрудничество. «США хотят расширить продажи Китаю целого ряда сельскохозяйственной продукции – это прежде всего ячмень, соя, зерно. А Пекин всегда позитивно относится к любым экономическим взаимодействиям», – напомнил политолог. В то же время, заметил аналитик, стороны пока не объявляли, будут ли полностью или частично сняты санкции с более чем тысячи китайских компаний или уменьшены тарифы.

    «Формально повышенные пошлины на товары из Китая в размере 145% сейчас заморожены. Я думаю, через какое-то время – после консультаций китайского и американского министров экономики – может быть объявлено решение о пересмотре ограничительных мер», – допустил спикер.

    «В КНР никогда не отказывались сотрудничать на равных условиях, что подразумевает взаимный допуск технологий на рынки, отсутствие изоляции, блокировки поставок отдельной продукции и санкций в отношении компаний. Позиция Пекина заключается в том, что хорошая торговля – это залог нормальных отношений. Поэтому ключевой вопрос в данном случае – будут ли подвижки со стороны США», – детализировал специалист.

    На этом фоне Малов обратил внимание на публикацию The New York Times, в которой стратегию Си Цзиньпина на переговорах с Трампом охарактеризовали так: выиграть для Китая время для лучшей подготовки к неизбежному конфликту. «Поднебесная занимается технологическим перевооружением. В том, что китайское руководство стремится «выиграть время», – есть толика правды. Но Китай меньше всего хочет столкновения», – рассуждает политолог.

    «Ловушка Фукидида», согласно которой две великие страны обязательно должны столкнуться, – американский теоретический концепт, который был разработан для другой эпохи и для других стран. Китай же считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям и конструктивному диалогу по целому ряду вопросов», – пояснил востоковед.

    «Таким образом, говорить о прорыве после переговоров Си и Трампа нельзя. Более того, на мой взгляд, американская позиция в нынешней ситуации весьма слаба, учитывая, что США увязли в Иране. Возможно, для поездки главы Белого дома в Пекин было выбрано не самое подходящее время», – отметил спикер. По его оценкам, для России встреча китайского и американского лидеров ничего не несет в практической области.

    «Мы поставляем Китаю сельхозпродукцию. Если американские поставки расширятся, это не станет для Москвы критичным – мы найдем свою нишу», – считает Маслов. Он предположил, что потенциально речь может пойти о «формировании треугольника» – Россия, Китай, США. «Такие случаи известны: например, когда-то в лучшие годы мы совместно работали над нефтяными проектами. Я думаю, в конце концов мы придем к восстановлению такого формата», – заключил востоковед.

    В четверг в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Встреча продлилась более двух часов. Рукопожатие лидеров длилось 14 секунд, обратило внимание РИА «Новости». Трамп протянул руку ладонью вверх и приветствовал Си, притянув его к себе, но тот не дал главе Белого дома перехватить инициативу.

    В ходе переговоров стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис. Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее».

    «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Он напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США.

    Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – отметил он.

    Напомним, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

    Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    15 мая 2026, 09:39 • Новости дня
    Якушев: В думских праймериз «Единой России» участвуют 4,4 тыс. кандидатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Регистрация участников предварительного голосования «Единой России» по выборам в Госдуму завершилась, всего в списках числятся 4,4 тыс. кандидатов.

    Средний конкурс достиг 11 человек на одно место, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил высокий интерес к кампании со стороны участников специальной военной операции. «От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни. Для нас Герои – это серьезный потенциал: такие люди обладают опытом, принципиальностью и доверием общества. А значит, могут усилить систему госуправления», – заявил он.

    Доля действующих депутатов среди подавших заявки составила лишь 20%. Почти половина участников праймериз не состоят в партии. Треть кандидатов представляют малый и средний бизнес, а также коммерческий сектор. Еще 12% приходятся на педагогов, каждый десятый является представителем социальной сферы и общественности, а 4% – врачами.

    Регистрация избирателей на предварительное голосование продлится до 29 мая. В настоящее время в системе авторизовались более 8 млн человек.

    Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Подмосковья и Свердловской области.

    14 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 390 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотников, 661 ЗРК, 29 288 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    До этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

    В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ.

    14 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    Tекст: Ольга Иванова

    Ожесточенные бои на дальних подступах к Славянску сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». По его словам, именно это направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Касаемо данного направления, здесь мы видим, что основные боевые действия идут все-таки на дальних подступах к Славянску, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боестолкновения», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские бойцы заняли новые рубежи на северо-восточных окраинах Рай-Александровки. В начале мая войска России закрепились на востоке данного населенного пункта. Спустя несколько дней украинская армия потеряла контроль над северо-западной частью этого поселка.

    14 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев

    Роскачество запустило стандарт MuslimFriendly для клиник и санаториев России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях, предоставляя пациентам-мусульманам подтверждение комфортных условий лечения и проживания, сообщили в Роскачестве.

    Роскачество запустило добровольную сертификацию MuslimFriendly для медицинских учреждений, включая массажные салоны, санатории и российские клиники, сообщила ТАСС пресс-служба организации.

    «Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" расширил область добровольной сертификации "Муслим Френдли" (MuslimFriendly). Теперь российские клиники, санатории и медицинские центры могут официально подтвердить соответствие критериям гостеприимства по отношению к пациентам-мусульманам», – говорится в сообщении.

    В организации подчеркнули, что решение направлено на усиление позиций отечественной медицины на рынке экспорта медицинских услуг. По итогам 2025 года объем такого экспорта превысил 616 млн долларов, увеличившись на 31% к уровню 2023 года. Основной прирост обеспечивают пациенты из стран СНГ, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с преимущественно мусульманским населением, а потенциал рынка к 2030 году оценивается до 7,6 млрд долларов ежегодно.

    При этом в Роскачестве отметили, что стандарт не меняет норм российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает светские принципы организации медицинской помощи внутри страны.

    Стандарт включает требования к пространству, питанию и работе персонала. В медучреждениях должны быть оборудованные места для намаза, условия для омовения, обеспечена приватность пациентов и исключены изображения людей и животных в интерьере, а также организовано халяльное меню с раздельными зонами приготовления и приема пищи и без запрещенных продуктов.

    Кроме того, прописано обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами, право пациентки на выбор врача-женщины и женской медицинской бригады при деликатных процедурах, а также замена спиртосодержащих средств на халяльную альтернативу при ее наличии. В стандарт включена адаптация расписания процедур с учетом времени намаза и информирование пациентов о созданных условиях.

    Ранее Роскачество запустило сертификацию отелей и ресторанов по стандарту MuslimFriendly. Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас больше четверти россиян выбирают продукцию с отметкой «Халяль», хотя доля мусульман в стране составляет около 15%.

    14 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Нетаньяху процитировал неизвестного российского мыслителя о «маленькой сверхдержаве»
    Tекст: Ольга Иванова

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху во время общения с прессой сослался на слова российского деятеля, оценившего геополитический статус ближневосточной страны.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления перед журналистами процитировал неназванного «мыслителя из России», который охарактеризовал еврейское государство как «маленькую сверхдержаву», передает Lenta.Ru со ссылкой на Clash Report.

    «Как однажды сказал один мыслитель – кстати, в России – он сказал: «Государство Израиль – это маленькая сверхдержава, но это сверхдержава», – заявил политик. Имя процитированного деятеля глава правительства раскрывать не стал, оставив личность автора высказывания неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала строительство собственного завода по производству FPV-дронов. До этого Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане. В начале мая недовольные политическим курсом правительства израильтяне вышли на массовые акции протеста.

    14 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель российского автоконцерна «АвтоВАЗ» уехал со съезда Союза машиностроителей на Lada Aura. Ранее он пользовался автомобилем марки Mercedes.

    Президент АвтоВАЗа Максим Соколов уехал со съезда Союза машиностроителей, который прошел в Москве в Национальном центре «Россия», на Lada Aura. Видеозапись отъезда Соколова с форума опубликовал в Мах канал Юнашев Live. На кадрах видно, как президент автомобильного концерна садится в салон седана Lada Aura.

    Еще в марте текущего года руководитель предприятия использовал для рабочих поездок машину иностранного производства. Тогда после завершения съезда РСПП он уезжал на минивэне марки Mercedes, о чем сообщал тот же ресурс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, программа подписки на автомобили Lada распространится на модели Vesta, Largus, Granta и водителей такси. До этого Максим Соколов отметил удобство этой услуги для разных клиентов на фоне старта производства коммерческих фургонов М7 под новым брендом SKM.

    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, у Skyteon производственные мощности распределены по разным регионам страны, и за ее пределами. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    14 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Член ОП Гриб призвал не запрещать мем «67» среди школьников
    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки ограничить использование молодежного сленга в учебных заведениях лишь привлекут к нему дополнительное внимание и повысят популярность, считают в ОП РФ.

    Борьба со школьными мемами не имеет смысла, поскольку это временные тренды, которые быстро сменяют друг друга, передает РИА «Новости». Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб подчеркнул, что подобные ограничения напоминают борьбу с ветряными мельницами.

    «Если мы начнем что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, то лишь поспособствуем его популярности. Поэтому, я думаю, к этому надо относиться очень деликатно», – заявил эксперт. Он добавил, что на смену нынешним популярным числам вскоре придут другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педагог одной из пермских школ в шутку ограничил использование популярного числа 67 на своих уроках. В администрации города пояснили, что решение педагога было связано исключительно с поддержанием учебной дисциплины. По словам представителей муниципалитета, упоминание «мемного» числа вызывало у учащихся чрезмерно эмоциональную реакцию – смех, выкрики и даже танцы, что существенно мешало проведению занятий.

    Повышенное внимание к числу «67» (также используемому в форме «6-7» или англоязычного «six-seven») связано с его распространением среди школьников как универсального шуточного ответа и элемента интернет-мем-культуры.

    14 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения российских войск приступили к активной зачистке лесных массивов под Святогорском с целью формирования надежного плацдарма для дальнейшего наступления.

    О продвижении армии на данном участке фронта рассказал глава ДНР Денис Пушилин в рамках работы Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.

    «Ждем полного освобождения Святогорска и возможности выйти на следующий плацдарм для освобождения самого Славянска. Для этого зачищаются сейчас лесополосы», – заявил руководитель региона.

    Политик также особо подчеркнул, что российские военнослужащие продолжают успешное продвижение на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные бои на Славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки.

    Вооруженные силы России выбили украинских военных из северо-западной части этого поселка. В середине марта Денис Пушилин заявил о приближении армии к Славянску на минимальное расстояние.

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

