СК завел дело на мужчину за бросок ножа в живот ребенку

Tекст: Денис Тельманов

Уголовное дело по факту истязания и неисполнения родительских обязанностей было возбуждено в отношении жителя деревни Жаворонки Одинцовского городского округа, сообщает РИА «Новости».

По данным следствия, мужчина якобы использовал опасные предметы для физической подготовки детей, в том числе бросал нож в живот несовершеннолетнему с высоты.

Официальный канал подмосковного главка Следственного комитета в платформе Мах сообщил, что дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность размещенной в социальных сетях информации.

Ранее прокуратура и МВД Московской области начали проверки после публикации в соцсетях видео, на котором видно, как мужчина бросает нож в живот ребенку.

При этом отмечается, что официальных заявлений в полицию по данному факту не поступало.

В Московской области житель Красногорска признан виновным в избиении до смерти своей престарелой матери.

Следственный комитет в Архангельской области начал расследование по фактам жестокого обращения с малолетними в детском саду после появления соответствующего видео в социальных сетях.