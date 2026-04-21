СК завел дело на мужчину за бросок ножа в живот ребенку
Мужчину из Подмосковья подозревают в истязании ребенка после появления видео, на котором он бросает нож в живот несовершеннолетнему, что вызвало проверки ведомств.
Уголовное дело по факту истязания и неисполнения родительских обязанностей было возбуждено в отношении жителя деревни Жаворонки Одинцовского городского округа, сообщает РИА «Новости».
По данным следствия, мужчина якобы использовал опасные предметы для физической подготовки детей, в том числе бросал нож в живот несовершеннолетнему с высоты.
Официальный канал подмосковного главка Следственного комитета в платформе Мах сообщил, что дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность размещенной в социальных сетях информации.
Ранее прокуратура и МВД Московской области начали проверки после публикации в соцсетях видео, на котором видно, как мужчина бросает нож в живот ребенку.
При этом отмечается, что официальных заявлений в полицию по данному факту не поступало.
