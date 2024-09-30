Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.2 комментария
В России решили проверить систему оповещения
МЧС решило протестировать системы оповещения с замещением эфира на одну минуту по всей стране
По всей России 2 октября планируется проверка системы оповещения, в ходе которой на одну минуту будут замещены эфиры радио- и телеканалов для подачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».
2 октября во всех регионах страны пройдет проверка системы оповещения, сообщает Telegram-канал МЧС. На одну минуту эфир радио- и телеканалов будет замещен специальным сигналом гражданской обороны «Внимание всем!». Это позволит оценить работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.
Министерство также напоминает, что информация о проверке будет доступна в мобильном приложении МЧС. Это приложение позволяет своевременно получать актуальную информацию о планируемых проверках и других важных событиях. Тестирование системы оповещения является важной мерой для обеспечения безопасности граждан и своевременного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.
Ранее стало известно, что Росгвардия и Минпросвещения прорабатывают систему, которая будет уведомлять об опасности в учебных заведениях через СМС сообщил первый замначальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик.
Прошедшим летом из-за применения украинскими войсками баллистических ракет было принято решение доработать систему оповещения населения в Севастополе, о чем рассказал губернатор Михаил Развожаев.